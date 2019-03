​Guía para el comercio de divisas efectivo en MT4

El comercio de divisas es un proceso complejo que a veces puede ser abrumador. Desde su lanzamiento en 2005, la plataforma MetaTrader4 revolucionó el mundo comercial. Ahora, es un estándar de profesionalismo para corredores en línea como TradeFW.com y la mejor elección de millones de usuarios.



MetaTrader4 (MT4) – la plataforma comercial más popular Desarrollada por MetaQuotes Software Inc., la plataforma MT4 se lanzó en 2005 y cambió el juego comercial completamente con sus características únicas. El terminal comercial se puede descargar de forma gratuita y la mayoría de los corredores lo hacen disponible en todos los formatos (escritorio, PC, móvil). Además, le da acceso a todos los mercados financieros, incluidos Forex, productos básicos e incluso al mercado de la criptomoneda.



Aunque la plataforma MT4 abarca muchas herramientas y opciones avanzadas, es fácil de usar e intuitiva, lo que la hace perfecta tanto para principiantes como para profesionales. Otra ventaja esencial de esta plataforma es que casi todo es personalizable, incluido su color y aspecto. Esto contribuye a la calidad de su experiencia comercial y le ayuda a aplicar su estrategia y negociar de manera efectiva, sin perder tiempo buscando ciertas herramientas. Además, dependiendo del corredor que elija, también se puede utilizar en todos los tipos de dispositivos, incluidos dispositivos móviles, tabletas y PC.



La plataforma comercial acreditada tiene sus desventajas. Esta lista es más corta y menos significativa que la de los pros. Para empezar, no le proporciona datos de mercado de nivel II, lo que no debería ser un gran inconveniente, ya que los datos de mercado de nivel I generalmente ofrecen suficiente información. Otros inconvenientes son la ausencia de un gráfico de tic de tamaño completo; el hecho de que usted no puede cerrar todas las posiciones abiertas con un solo clic; y finalmente, en un dispositivo móvil, debido al tamaño de la pantalla - la vista panorámica no es ideal.



Comercio efectivo en la plataforma MT4 - Guía breve Puede descargar la plataforma directamente desde el sitio web MT4 de MetaQuotes Software o a través de un corredor de Forex en línea. ¡Después de una instalación exitosa, necesita abrir una cuenta y comenzar su viaje comercial!



La MT4 es utilizada por toneladas de comerciantes y es la plataforma comercial ofrecida por los corredores en línea más prestigiosos. Si planea convertirse en un operador de Forex, ¡entonces no hay duda de que debe comenzar su aventura utilizando la plataforma MT4!