Conociendo a … Rozalén

María Rozalén, albaceteña criada en Letur, municipio de la Sierra del Segura. Desde niña se siente atraída por la música, lo que la lleva a tocar la bandurria y a cantar en el coro de su parroquia. Estudió Psicología en Murcia y completó su formación con un máster en musicoterapia en Madrid.



Cuenta con tres trabajos discográficos en el mercado: “Con derecho a…”, “Quién me ha visto …” y “Cuando el rio suena …” y está considerada como la máxima exponente de la nueva canción de autor.



Rozalén, junto a la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero forman un tándem único y en perfecta sincronicidad, permitiendo que en cada concierto su música sea percibida tanto de forma sonora, como visual.



En Noviembre, publicó su primer libro, que lleva por título “Cerrando puntos suspensivos“ (Agilar), con el que continuará compartiendo reflexiones de todo lo que ha vivido y sentido desde la publicación de su primer disco hasta la actualidad y aprovechando dicho lanzamiento, ha sacado al mercado “la caja” compuesta por sus tres álbumes de estudio, un DVD en directo “Y quién me ve” y el CD con duetos “Donde comen dos…”



Rozalén, ha sido nombrada recientemente, la artista femenina con la gira nacional más importante de 2018.





Entrevista



Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Pablo Noguera, Product Manager en RLM, todas las gestiones realizadas para que esta entrevista haya sido posible, así como a Rozalén por su gentileza al dedicarme parte de su tiempo de descanso, en esta de gira, repleta de conciertos presentando su último trabajo “Cuando el rio suena …”. Muchísimas Gracias a ambos.



En su último disco, “Cuando el rio suena…”,su abuela Ángeles es tambien protagonista , ya que gracias a las conversaciones que mantuvo con ella han surgido temas como “Justo” o “El hijo de la abuela” ¿Cree que en cierto modo, estamos perdiendo el hábito de dialogar con las personas mayores y que tienen muchas cosas que enseñarnos a las generaciones más jóvenes?

Sí, bueno, mi abuela ha sido súper protagonista en este trabajo y sí que pienso que estamos perdiendo la comunicación en muchos sentidos y sobre todo con los nuestros. Creo que es bueno sentarse frente a nuestros padres y sobre todo frente a nuestros abuelos que por naturaleza se irán antes. Ellos han vivido historias motivadoras e inspiradoras que sería bueno nos contasen. En definitiva, deberíamos hacer este ejercicio con más asiduidad de lo que lo hacemos.



Rozalén, es tradición que los títulos de sus trabajos sean dichos arraigados en nuestra cultura y los deje abiertos con los puntos suspensivos. A partir de sacar su primer libro a finales de año que llevará por título “Cerrando puntos suspensivos” ¿Cambiará de estrategia al bautizar futuros álbumes?

Pues no lo sé, no lo sé, porque es verdad que al hacer el libro (risas), me va a dejar la libertad de decidir si continuo con esos títulos o no. Es cierto que sería redondo que al sacar el libro con ese título “Cerrando puntos suspensivos”, pues los siguientes sean sin puntos suspensivos.



A propósito de lanzar al mercado su primer libro. Otros compañeros de profesión, como Marwan o Ismael Serrano han hecho lo propio ¿Cómo surge la idea de escribir un libro?, ¿Supone ésta, una nueva oportunidad para llegar por medio de la literatura a un público al que no llegue a través de la música?

La idea de escribir un libro sinceramente no entraba en mis planes, pero durante algún tiempo me llegaron varias propuestas para hacer un libro de poemas, pero yo no me considero poeta y le tengo mucho respeto a los poetas.

Mi libro es algo diferente, como una especie de diario reflexivo y creo que es la única manera en la que puedo aportar algo. No se si con el libro llegaré a más gente. Creo que sobre todo complementará a las personas que musicalmente nos sigue y dudo que con el libro pueda enganchar a otra gente que desconozca previamente mi trabajo musical.



En palabras de Séneca: “Los inteligentes pronto se reponen de un fracaso. Los mediocres jamás se recuperan del éxito”. En su caso ¿Cómo gestiona pasar en pocos años de cantar para un reducido público a hacerlo en recintos para miles de personas?

Pues no conocía esa frase de Séneca, pero me la quedo.



La verdad es que yo gestiono como puedo las cosas y te confieso que hay algunos momentos que no llevo nada bien y lo digo sin problemas y abiertamente porque lo que me está sucediendo no entraba en mis planes. Yo iba a ser Psicóloga, aunque sí sabía que quería cantar toda mi vida y que la música iba a formar parte de mi vida, pero nunca pensé que me dedicaría a ello profesionalmente y ni mucho menos que me convertiría en alguien conocido.



Entonces el punto ese de la fama y la exposición pública, lo llevo regular pero como somos seres que nos adaptamos, voy a terapia y me trabajo muchas cosas para cada vez estar más acostumbrada a todo y también teniendo muy presente como es este mundo, donde a veces estás en la cumbre y otras caes en picado y estar preparada para todo e intentar disfrutar de este momento dulce.



El videoclip de la canción “Ahora” que abre su segundo trabajo, tiene como escenario natural Letur, el pueblo donde ha pasado una parte importante de su vida y durante un fin de semana de Julio celebran el festival pro-rural “LeturAlma” ¿Considera que estas acciones hacen de Letur y alrededores un atractivo turístico?, ¿Tienen cifras de las personas que se pueden congregar en torno al festival?

De números… Se vendieron como dos mil quinientas entradas para acudir al festival, cuando en el pueblo hay censadas unas ochocientas personas. Entonces pues, ¡Te lo puedes imaginar!



Con el videoclip hay un pequeño impulso de interés turístico y está viniendo gente de todos lados, que no sabía ni que existía esta zona. Yo quiero, deseo y pienso que sí que puede ser positiva esta reactivación turística y en teoría los números nos dicen que efectivamente el turismo está aumentando.



Rozalén ¿Su proceso creativo es continuo, o en algún momento le da descanso?, ¿Qué momento del día es más propicio para que la visiten las musas de la inspiración?

Cuando trabajo mucho, me queda escaso tiempo para dedicarlo a la composición, pero normalmente escribo y compongo de continuo porque me sirve para mí como vía de escape.



Cuando llevo mucha tralla, como está siendo afortunadamente esta gira, el tiempo libre lo dedico a dormir y descansar, pero es cierto que en la medida que paro un poco, me pongo con la guitarra y el cuaderno.



Rozalén, nos tiene acostumbrados al lanzamiento de nuevos trabajos al mercado con periodicidad bianual ¿Es este un tiempo razonable, para componer en soledad, presentarlo en sociedad mediante sesiones de firmas y ofrecerlo a su público en sus multitudinarias giras?, ¿Tendremos qué esperar hasta 2019, para ver su cuarto trabajo musicalmente hablando en el mercado?

No creo que este ritmo de sacar nuevo disco cada dos años se pueda llevar siempre. Sinceramente no sé si para 2019 habrá un nuevo disco. Yo sigo componiendo, eso está claro y a lo mejor estoy aprovechando una etapa de más inspiración y las letras me salen de manera natural, pero evidentemente si llega en algún momento la falta de inspiración, no habrá canciones.



Si bien en sus conciertos canta principalmente las canciones del nuevo trabajo de turno y recuerda las más significativas de trabajos anteriores, ¿Son también banco de pruebas a futuros trabajos?

Pues alguna vez sí que hemos probado canciones nuevas en los conciertos, pero en la actualidad no (risas). Ahora nos las guardamos y cantamos como bien dices las canciones del último disco y las de discos anteriores. Como hay tantas canciones para elegir, las nuevas de momento no.



En España, para que un artista, independientemente de a qué tipo de Bellas Artes se dedique (música, pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía), tenga posibilidades de alcanzar altas cotas de reconocimiento ¿Necesariamente tiene que establecer su residencia en su Madrid o área periférica, como ha sido su caso?

Hombre, yo siempre digo que es mucho más fácil que te pasen cosas estando en Madrid. En mi caso yo estaba en Albacete y Murcia y aunque mucha gente ya me conocía, hasta que no fui a Madrid, no empecé a tener vínculos además con toda España ya que Madrid lo centraliza todo.



A partir de llegar a Madrid comencé a hacer “Mis concierticos chiquitillos” en Cádiz, en Galicia, Barcelona…





En definitiva, supongo que sí que es un poco necesario trasladarse a Madrid para comenzar a ser conocida y reconocida.



En primera persona



María, cuando en su más tierna infancia comenzó a tocar la bandurria, ¿Alguna vez soñó con cosechar las mieles del reconocimiento musical que lleva consiguiendo durante estos últimos años?



Ni de broma. En mi infancia, aprendí a tocar la bandurria y la guitarra, principalmente porque era una ilusión de mi madre y después por amor profundo a la música, pero nunca, nunca imaginé que se convertiría en mi profesión.



Es una mujer comprometida con las personas más desfavorecidas. En alguna ocasión ha comentado que conoció a Beatriz Romero en Bolivia, mientras ambas estaban de Cooperantes. A nivel personal ¿Qué le aportó esa experiencia?

Sí, conocí a Beatriz en Bolivia, en un viaje de jóvenes cooperantes de Castilla La Mancha. Siempre digo que ese viaje, me cambio la manera de ver el mundo y de ver la vida. Por aquel entonces tenía veintipocos años y para mí fue el primer viaje muy, muy importante. Era la primera vez que iba a América Latina, la primera vez que conocía la pobreza, y a mí me dio la vuelta todo y desde ese momento cambié mucho. Sí ese fue un gran principio y encima conocí a Beatriz que se ha convertido en mi media mitad.



En los agradecimientos de su primer trabajo “Con derecho a…”, se dirige a su padre como Don y a su madre con el diminutivo de su nombre, ¿Con su madre hay más complicidad que con su padre?

Bueno, a mi padre lo llamo D. Cristóbal, porque fue sacerdote. Es simplemente una broma. Incluso en el móvil, lo tengo como D. Cristóbal. Y a mi madre la llamo Angelita, porque todo el mundo la llama Angelita.



No sabría decirte con quien tengo más complicidad. De mi madre no me separé ni un día en los primeros cuatro años de vida, pero a día de hoy, hablo mucho más con mi padre. Tengo una relación bastante especial tanto con mi padre como con mi madre, pero sí lo de Don, es de coña.



María, como nieta de Ángeles “La de los dulces”, ¿De casta le viene …?, ¿Es golosa, o prefiere el salado?

Bueno, sí. Soy la nieta de la Ángeles de los Dulces. Me gusta absolutamente todo en la vida, de comida, pero sí que soy más de salado. Además, me gusta mucho cocinar, pero no suelo cocinar dulce, por lo que creo que, en este sentido, mi abuela no debe estar muy orgullosa conmigo, no, no (Risas).



¿Si le dan a elegir entre cocina autóctona o foránea?, prefiere …

Disfruto tanto con la comida, que, aunque soy muy de todo lo que comemos en la tierra, y muy de la comida española, que me parece de las mejores del mundo, también me encanta descubrir nuevos sabores y cada vez que voy a un país diferente, me gusta probar y cocinar cositas nuevas y usar ingredientes nuevos. Me encanta la cocina peruana y la japonesa.



Si no tuviese la cocina mediterránea tan a mano, seguro que la echaría de menos, sin duda.



Como consumidora de música, ¿Prefiere el soporte físico o se deja abrazar por las plataformas digitales?

Soy muy consumidora de música. Todo el rato. Cada día escucho música muchas horas. Más bien soy de Soporte físico. Es verdad que ahora me he aficionado a los vinilos. Tengo gran cantidad de ellos y me encanta oler el vinilo y leer las letras.



En el coche, sí que tiro mucho de Spotify. Es decir, soy de las que compra discos, pero también tengo cuenta en Spotify



¿Es mujer de segundas oportunidades, con respecto al material desechable de sus creaciones musicales?

Pues mira sí. Reconozco que las primeras que hice son bastante más flojas, pero estoy recuperando alguna, para darles una vuelta y cambiar letras, ya no solo para mí, sino para otras personas.

Por darte un ejemplo, “Vuelves” la comencé con quince años, solo hice una estrofa y a los muchos años la terminé y es una de las que más gustan. O sea, que sí. Tengo muchas canciones en un cajoncito, que de vez en cuando abro.



¿Suele ser de las personas que le hacen caso al dicho “A quien madruga…” o a este otro “No por mucho madrugar …”?

Yo soy totalmente del “A quien madruga, Dios le ayuda”. Me encanta trabajar de día. En la noche, me gusta bailar y pasármelo bien o dormir, pero para trabajar, me gusta la mañana y aunque me acueste tarde, suelo madrugar mucho.



Sí, tengo esa disciplina.



Para finalizar, María ¿Qué argumentos puede esgrimir para animar a nuestros lectores a visitar Letur y alrededores, al menos una vez en la vida?

Madre mía, les diría que, los amigos que han venido al pueblo y a la Sierra del Segura y que desconocía totalmente los pueblos de Albacete y de La Mancha han quedado súper sorprendidos, porque nadie se espera que “En un lugar de La mancha …” ,(Risas) haya un paraíso como la Sierra del Segura. También les diría que es una zona que no está muy explotada, tranquila, que se come de maravilla, que la gente es súper auténtica, y que no solo no se van a arrepentir, si no que volverán seguro.



No sé. Yo estoy enamorada de mi tierra y solo hablo de eso.