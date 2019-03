Da nuevos pasos… Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

Yegua Salvaje

cual ella fui...

no tan cierto...

Juventud sin freno,

encendido veneno

que en peligro rueda,

fue mi condena.



Potro sin padre

se pierde en la selva...

sale ileso...

que quien no la prueba

no crece, su vida pequeña.



Lobo nocturno

mirando la luna,

la diosa fortuna,

suave luz, suave figura.



Ave voladora

que ve su paisaje,

naturaleza salvaje

donde ve luz ve dulzura.



Conejo en la sombra,

perro de la noche

que busca alimento

y en sombras se esconde.



Quien ve luz ve vida,

nada oculta el sueño,

quien quiere el silencio,

lo tendrá por dueño.



Dedicado a Tomasa, una hermosa gata de doce años que vive en Oleiros y que conozco y cuidamos desde los tres meses.



Lukre Figueroa 24/mar/19 10:22 h. Es rítmico y nombra animales en comparación con el ser humano. Me ha gustado y es como una canción.

