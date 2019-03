ElPozo Murcia salva un punto para su liderato Un gol 'in extremis' de Andresito, de tacón, rubricó el 2-2 contra el Jaén Redacción Siglo XXI

domingo, 24 de marzo de 2019, 09:36 h (CET)

ElPozo Murcia empató 'in extremis' contra el Jaén Paraíso Interior (2-2) en el duelo que abría la tanda sabatina de la 26ª jornada en Primera División, donde el Peñíscola RehabMedic se mantuvo a rebufo de la zona de 'playoffs' tras su 1-1 en la cancha del Jimbee Cartagena.



El equipo murciano, líder ahora con 58 puntos, esquivó la derrota en casa con un gol de Andresito Alcántara, de tacón, a escasos segundos de acabar. Del 0-0 al descanso se había pasado a un desenlace trepidante, con el '8' igualando los tantos visitantes de Ángel Bingyoba (minuto 26) y Carlitos Delgado (min. 39).



Luego el Jimbee Cartagena y el Peñíscola RehabMedic se anularon, con dianas de Juanpi y enfrente de Bateria en propia puerta, para seguir fuera de los 'playoffs'. Dicho objetivo aún está cerca del Fútbol Emotion Zaragoza, que batió 2-3 al Viña Albali Valdepeñas gracias a un doblete de Richi Felipe y un gol postrero de Víctor Tejel.



Esa derrota dio alas al Naturpellet Segovia para su meta de la salvación, sobre todo después del éxito propio ante O Parrulo Ferrol por 3-4. Con remontada incluida, un 'hat-trick' de Chus Blázquez guio la buena cosecha de los segovianos, que tienen 17 puntos y están a solo dos del club valdepeñero.

