No Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 19 de marzo de 2019, 09:59 h (CET) Con un “no” te he dicho todo

que yo no te quería

adios melancolía,

no me fijé en ti,

no te quise.



Con un “no” ya he dicho “no”

no hay nada más que decir

que ese “no” es para siempre

no te puedes resentir,

pero cuando me llegó a mí

con un “no” me ha dicho todo,

yo creí me iba a morir

que ese “no” suena a desgracia,

vida triste para mí

y yo quiero ser feliz.



Con un “no” hundió mi vida

y me hizo infeliz.



Que ese “no” fue tristeza mía

y ya no quiero vivir.



Con un “no” me sentí triste,

sin ganas de seguir.



Me acordé, yo también dije muchas veces “no”

Me acordé, yo también dije muchas veces "no"

… y hoy me tocó a mí.

