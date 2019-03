Caparrós: "No me gusta asumir esta situación porque habíamos apostado por Machín" El utrerano reiteró que tienen "una plantilla de mucha calidad con jugadores de experiencia y nivel". Redacción Siglo XXI

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:43 h (CET) Joaquín Caparrós declaró este viernes que tiene "ilusión y ganas" tras ser nombrado nuevo entrenador del Sevilla por la destitución de Pablo Machín, pero admitió igualmente que no le gustaba tomar las riendas del equipo porque habían "apostado" por el preparador soriano.



"La ilusión está y las ganas también, aunque es una situación que no me gusta para nada asumirla porque se nos va un entrenador por el que habíamos apostado, pero los entrenadores sabemos cómo es este mundo y he estado hablando con él y lo siento", comentó Caparrós en su presentación recogida por la web del club.



El utrerano reiteró que tienen "una plantilla de mucha calidad con jugadores de experiencia y nivel". "Entre todos lo vamos a poner todo para conseguir los objetivos. Tenemos que estar todos unidos porque son momentos difíciles y la unión de todo el mundo es la que debe demostrar la grandeza de este club", advirtió.

"Mi idea era terminar la temporada y dejar el cargo independientemente de si nos metíamos en 'Champions', que sigue siendo el objetivo. Tenemos la posibilidad de enmendarlo, pero a la fecha de hoy el proyecto no ha salido como queríamos. Creo que puedo ayudar y una vez que acabe hablaremos, pero era momento dejar paso a otras personas", añadió Caparrós, solución de emergencia ya el año pasado tras la destitución de Vincenzo Montella.



El andaluz dejó claro que la actual situación no es por una mala planificación de la plantilla porque esta es "muy equilibrada" y tienen "dos futbolistas por puesto". "Ha habido situaciones de azar, pero no me quedo en eso y el análisis lo haré con los futbolistas para potenciar los muchos puntos fuertes del equipo", apuntó.



El nuevo técnico sevillista pidió el apoyo de su "única" afición. "Nos tiene que ayudar, la necesitamos y nosotros a ellos. Tenemos que estar todos muy unidos porque ha sido siempre mi forma de pensar", subrayó.



Además, no vería mal la vuelta de Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi', después de que este abandonase la Roma tras la eliminación en la 'Champions'. "Es un referente, una persona que conoce la organización, la filosofía y a la gente. Me alegro y creo que sería un grandísimo acierto del presidente y del Consejo", confesó.



Por otro lado, calificó de "alegrón" la convocatoria con España de Sergi Gómez y Jesús Navas. "Lo de Sergi lo llevo diciendo desde el principio porque lo consideraba entre los candidatos y me alegro también por Jesús Navas, que es un ejemplo para nuestro fútbol y que vuelva ahora dice mucho de sus condiciones y su mentalidad. La pena es que ha llegado en un día triste para el club", remarcó.



CASTRO: "NO HEMOS DESTITUIDO A LA LIGERA A MACHÍN"

Por su parte, el presidente del Sevilla, José Castro, agradeció a Pablo Machín "su profesionalidad y entrega", y afirmó que su destitución no se tomó "a la ligera" ya que se había "analizado durante la última semana por los malos resultados".



"Confiábamos en salir de esa crisis, pero no ha sido así y hemos llegado a la conclusión de que nadie mejor que Joaquín, un entrenador de éxito, fuese la persona que tomase las riendas del primer equipo, sobre todo porque la plantilla que tenemos está prácticamente confeccionada por él", aseveró el dirigente.



Este aseguró que el momento no agradaba "a nadie", pero que "momentos difíciles eran estar en Segunda, en menos ocho mil millones y no tener ni para balones". "Ahora lo que vivimos es un gran momento desde años atrás de bonanza deportiva y económica. Es un momento complicado de los muchos que ha habido en 24 años, pero esta entidad ha sabido siempre salir a flote", avisó.



"Lo que me planteo es una cantidad de proyectos grandes para que el Sevilla sea cada vez más importante. Me limito a trabajar por y para el Sevilla", zanjó Castro preguntado ante una posible dimisión.



