Jorge López (Valencia): "El Villarreal va a ser difícil y complicado" Dei Rivas

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:41 h (CET) El exjugador del Valencia CF Jorge López, representante del club en el sorteo de cuartos de final de la Liga Europa en Nyon (Suiza), ha asegurado que la eliminatoria contra el Villarreal CF, otro de sus exequipos, será "difícil" y "complicada" de superar.



"Va a ser una eliminatoria difícil, cualquier rival iba a serlo en este sorteo, nos enfrentamos al Villarreal, un equipo que ahora está en el mejor momento de la temporada", aseguró en declaraciones a VCF Media.



En este sentido, también catalogó de "complicada" la eliminatoria. "Esperemos poder pasarla y meternos en semifinales. Va a ser un rival duro, eso lo tenemos claro", reiteró.



Lo bueno es, a su juicio, el evitarse un desplazamiento largo. "Es importante no viajar tan lejos, cuando hay muchos partidos seguidos y es una ventaja. Jugando la misma Liga, nos conocemos muchísimo, es un derbi valenciano y hay que tomarlo como eso, un derbi, disfrutarlo y pelearlo para intentar pasar", manifestó.



"La gente, siendo tan cerca, seguro que se anima, aunque hubiese sido donde hubiese sido. Ojalá podamos vivir una buena eliminatoria y podamos pasar a semifinales", aportó en este sentido.



En cuanto a lo que han comentado con la delegación del Villarreal, con Marcos Senna al frente, aseguró que se desearon suerte. "No queríamos ninguno que nos tocase, pero ha tocado así. Tenemos que afrontar la eliminatoria con ganas e ilusión y acceder a la siguiente ronda", argumentó.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.