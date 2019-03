El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, publica 'La batalla por la paz' El 26 de marzo, en librerías Redacción Siglo XXI

sábado, 16 de marzo de 2019, 09:28 h (CET) Este es el relato más completo que se ha escrito sobre el largo y difícil camino recorrido para dar fin al conflicto con las Farc, la guerrilla más antigua del mundo. Es la historia no solo del proceso de paz que transformó a un país, de sus contactos secretos, sus implicaciones internacionales, sus dificultades y logros, sino también de las dos décadas previas en las que Colombia osciló entre el enfrentamiento bélico y la solución negociada.







El expresidente colombiano Juan Manuel Santos describe en este libro el tortuoso devenir de una nación, durante mucho tiempo resignada a la guerra, que descubre el despertar a la paz. A partir de sus memorias personales, analiza el desarrollo político del proceso y revela las complicaciones y contradicciones del poder, en una narración directa y apasionante que incluye reflexiones sobre cómo superar los obstáculos para lograr objetivos que sirvan al bien común.





Este libro es el testimonio franco y abierto de un hombre que sorprendió tanto a sus allegados como a sus opositores buscando la paz para su país tras setenta años de guerra cruenta.









EL AUTOR





Juan Manuel Santos (Bogotá, 1951) es uno de los colombianos con más amplia trayectoria en la vida pública de su país y mayor reconocimiento internacional. Fue cadete en la Escuela Naval en Cartagena; estudió economía y administración de empresas en la Universidad de Kansas, y realizó cursos de posgrado en economía, desarrollo económico y administración pública en la London School of Economics y la Universidad de Harvard. Fue becario Fulbright y Neiman en la misma Universidad de Harvard. Fue jefe de la delegación de Colombia ante la Organización Internacional del Café (OIC) en Londres y ministro de Estado en tres ocasiones: de Comercio Exterior, de Hacienda y Crédito Público, y de Defensa Nacional. Ejerció el periodismo en el diario El Tiempo y recibió el Premio Rey de España. Ha publicado varios libros, uno de ellos La Tercera Vía, que escribió con el ex primer ministro británico Tony Blair. Fue presidente de Colombia durante dos mandatos, entre 2010 y 2018, y en su administración no solo lanzó y llevó a su culminación un proceso de paz con las Farc que hoy es modelo para el mundo, sino que el país destacó por su impresionante desempeño económico y social. En 2016 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Desde la Fundación Compaz trabaja por la consolidación de la paz, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la defensa del medioambiente en Colombia y el planeta, áreas en las que se avanzó significativamente durante su gobierno. Comentarios Magi 16/mar/19 18:38 h. Una mano de mentiras es lo que escribe en su libro lo comprara su familia hector escorcia moreno 16/mar/19 14:48 h. El aberrante proceso de paz de JMS es lo mas humillante, injusto y costoso que se pueda conocer.En Plebiscito fué rechazado por el pueblo. El mismo pueblo, eligió a Duque, como muestra de que rechazaba los acuerdos.Solo nos quedó brazo armado 3000 miembros, mar de coca, endeudados hasta los tuétanos para pagarle a guerrilla, mas violencia y criminales en Congreso.

