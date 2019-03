​El Barça, el único equipo español que sigue luchando en la Champions

La eliminación del Real Madrid y del Atlético de Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League ha sido toda una sorpresa, sobre todo tras los resultados favorables conseguidos en la fase de grupos. De este modo, el Fútbol Club Barcelona queda como único equipo español vivo en la competición.

Por lo tanto, los equipos que lucharán por “la orejona” son los siguientes: el Manchester City, el Manchester United, la Juventus, el Ajax, el Liverpool, el Tottenham, el Oporto y, por supuesto, el Fútbol Club Barcelona.



El Oporto, el rival que todos buscan

El próximo viernes se celebrará en Nyon el sorteo de cuartos de final de la Champions. Los azulgranas podrían quedar emparejados con cualquiera de los equipos rivales, ya que esta vez no habrá protección de país ni cabezas de serie.



De entre todos esos rivales, los cocos del sorteo son el Manchester City, el Liverpool y la Juventus. Por su parte, el Ajax, el Tottenham y el Manchester United también serán duros de roer. Esto significa que a priori el rival más asequible parece ser el Oporto.



El equipo portugués cuenta con Pepe y Casillas, ambos jugadores exmadridistas, y sueña con conseguir su tercer título de Liga de Campeones. Sin embargo, los aficionados no creen que logre estar presente en la final del uno de junio y así lo reflejan en los pronósticos que realizan en alguna casa de apuestas.



La épica remontada de la Juventus

La “Vecchia Signora” ha logrado hacerse un hueco en cuartos de final de la UEFA Champions League tras su remontada ante el Atlético de Madrid. Gracias a los tres goles marcados por Cristiano Ronaldo, este equipo sigue vivo en la competición.



Lo cierto es que el jugador portugués quiere conseguir su sexta Champions, ya que así igualaría a Paco Gento, líder en el ranking de jugadores con más Copas de Europa. La Juventus intentará llegar a su tercera final en cuatro años de la mano de Massimiliano Allegri.



El Liverpool certifica su presencia en cuartos de final

En el partido de ida de octavos de final, el Liverpool y el Bayern quedaron empatados. Sin embargo, la vuelta ha sido favorable para el equipo inglés, el cual logra así colarse en la siguiente ronda de la competición.



A pesar de que a día de hoy el Liverpool no se encuentra al cien por cien, la realidad es que este equipo cuenta con jugadores de gran calidad en ataque, tales como Salah, Mané y Firmino, por lo que será un rival duro de roer a doble eliminatoria.



Duelos con muchos alicientes

En el caso de que el Barcelona tuviera que enfrentarse al equipo de Guardiola, el morbo estaría asegurado. Cabe mencionar que se trata del tercer intento del técnico catalán para situar a su equipo en la lista de clubs campeones de la Champions.

Por otra parte, un posible partido entre el Barça y el Ajax tendría también muchos alicientes, y es que este equipo ha sido el que ha logrado eliminar al Real Madrid. Si este fuese el caso, todas las miradas estarán puestas en De Jong y De Ligt.