Visita de la Nao Victoria en el "Veles e Vents" La embarcación es una réplica exacta del navío que realizó la primera vuelta al mundo en 1519 y 1522 Jorge Olmos Tarancón

miércoles, 13 de marzo de 2019, 14:28 h (CET)

Ya podemos avanzar que del 15 al 24 de marzo inclusive, en plenas fiestas falleras, nos visitará la Nao Victoria en Valencia. Un galeón del año 1522 y, aunque es una réplica, para estos periódicos, ayer a las 19 horas, nos comunicaban la noticia. Esta nave atracará en el Puerto de Valencia el día 14 por la noche para poder así ser visitada el próximo día 15.



La Nao Victoria del año 1522 es una réplica exacta del navío que realizó la primera vuelta al mundo en 1519 y 1522. Este barco que nos visita realizó la mayor hazaña marítima de todos los tiempos. Cuando llegue a Valencia, la capital del Turia, atracará enfrente del edificio "Veles e Vents".



La visita a esta Nave es un tour auto guiado por sus cinco cubiertas, por las que se podrán descubrir el contexto histórico y social que propició la mayor gesta marítima. Se podrá hacer a través de documentos, vídeos, exhibiciones. También se podrán cambiar impresiones con la tripulación a bordo, auténticas personas y marineros que viven en el navío, como antaño se hacía hace 500 años.



Una vez la gente lo visite a bordo sé podrá recorrer libremente, eso sí, con respeto y mucho tacto, ya que la conservación de esta nave está intacta.



Los y las visitantes que lo deseen podrán realizar fotos de recuerdo así como vídeos, ya que hay autorización por parte de la dirección del galeón.



El horario de visita será: del 15 al 24 de Marzo de 10 a 18:30 horas. Una vez alcanzada esa hora, el navío cerrará sus estancias. El precio para visitar el Nao Victoria son los siguientes: adultos mayores 11 años, 5 euros. Niños/as de 5 a 10 años, 3 euros. Familias de 2 adultos más 3 niños de 5 a 10 años, 12 euros. Los detalles y suvenirs van a parte. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Sobrevivirá Theresa May al naufragio del Brexit? ​Europa estaría sufriendo una aguda crisis identitaria agravada por el “proceso de balcanización europeo” diseñado por EEUU Consecuencias del pucherazo de Ciudadanos Tras el pucherazo, la realidad de Ciudadanos ha cambiado ¿Aborto y eutanasia? Dos formas de eliminar estorbos legalmente Dar facultades a terceros para que tomen decisiones sobre la vida de alguien, puede tener consecuencias evidentemente peligrosas para el país y para sus ciudadanos Doctor Ros, doctor Ros, le esperan en planta Doctor Ros, doctor Ros, no ha habido despedida, pero te recordamos, te esperamos en planta, para decirte que muchísimas gracias por el excelente trato recibido Ética digital La ética de las máquinas debe ser utilitarista y a la vez universalista