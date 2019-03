La huerta debe estar representada en la Ofrenda "Trabajamos por la recuperación y defendemos las fiestas y tradiciones de la huerta valenciana" Jorge Olmos Tarancón

miércoles, 13 de marzo de 2019, 14:00 h (CET)

El pasado martes día 5 de marzo, coincidiendo con la Quinta Mascletà del presente ejercicio fallero, tuvimos la oportunidad de poder realizar una entrevista al presidente de esta Asociación Manuel García Pardo, presente esa mañana en los aledaños de la Plaza del Ayuntamiento.



Manuel nos explica que su asociación lleva años realizando una reivindicación pacífica por que quieren se contemple la posibilidad de que las fiestas culturales propias de la huerta tengan representación dentro de lo que es el acto fallero de la Ofrenda. En palabras del máximo representante de la asociación: “que llevan un periodo de más de 10 años intentando que se les conceda este derecho. El derecho de que su Reina de las Fiestas y máxima representante de esta asociación cultural pueda desfilar en la Ofrenda fallera los días 17 y 18 y poder ofrecer su ramo de flores a la "Cheperudeta", nuestra Patrona y verdadera alcaldesa de nuestra ciudad. Derecho que otras instituciones oficiales así como casas regionales lo tienen otorgado".



En su día, lo solicitamos ya con don Francisco Lledó. Y posteriormente al que fuera edil y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), el cual, según nos dice Manuel, “se portó correctamente con la asociación en todo momento. Pero hasta el día de hoy, como podéis observar, seguimos con nuestra protesta, ya que no hemos obtenido respuesta alguna”.



En esta mañana también nos interesamos por qué valores defiende esta asociación cultural de L'Horta. Y éstas son las palabras de su presidente: "Trabajamos por la recuperación y defendemos las fiestas y tradiciones de la huerta valenciana, así como nuestras señas de identidad como es la lengua valenciana o nuestros productos más representativos como pueden ser la naranja o la horchata valenciana".

Su reivindicación, justa dónde las haya, en palabras de su presidente son: "por ello pedimos poder tener el mismo derecho que otras instituciones para poder nuestra asociación poder disfrutar de ese acto tan emblemático, como es la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, patrona de nuestra ciudad, derecho que hasta el momento les han negado."



Esperemos la pronta resolución. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Sobrevivirá Theresa May al naufragio del Brexit? ​Europa estaría sufriendo una aguda crisis identitaria agravada por el “proceso de balcanización europeo” diseñado por EEUU Consecuencias del pucherazo de Ciudadanos Tras el pucherazo, la realidad de Ciudadanos ha cambiado ¿Aborto y eutanasia? Dos formas de eliminar estorbos legalmente Dar facultades a terceros para que tomen decisiones sobre la vida de alguien, puede tener consecuencias evidentemente peligrosas para el país y para sus ciudadanos Doctor Ros, doctor Ros, le esperan en planta Doctor Ros, doctor Ros, no ha habido despedida, pero te recordamos, te esperamos en planta, para decirte que muchísimas gracias por el excelente trato recibido Ética digital La ética de las máquinas debe ser utilitarista y a la vez universalista