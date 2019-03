El Barça responde al Atleti a costa del Rayo El líder cumple antes de la Champions con el Lyon Redacción Siglo XXI

domingo, 10 de marzo de 2019, 09:55 h (CET) El FC Barcelona venció con lo justo (3-1) al Rayo Vallecano este sábado en la jornada 27 de LaLiga Santander celebrada en el Camp Nou, para responder a la victoria poco antes del Atlético en la lucha por el título que sigue comandando con siete puntos de renta, antes de recibir el miércoles al Olympique de Lyon.



El cuadro de Ernesto Valverde cumplió en liga antes de buscar el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. La racha señalada en el calendario de ganar en Sevilla y dos veces en el Santiago Bernabéu siguió la buena línea en un Barça obligado a remontar. Raúl de Tomás adelantó al Rayo pero antes del descanso Piqué, y Messi (de penalti) y Luis Suárez afianzaron al líder.



Después de su paseo triunfal la última semana, el Barça volvió a casa con el típico partido trampa. Los de Valverde dominaron a un Rayo bien preocupado de no hacer regalados con su línea de cinco atrás y otra de cuatro por delante. Arriba dejó descolgado a De Tomás, y el delantero madrileño se las arregló para dar muchos problemas a la defensa local.



En su primera carrera, Piqué rozó el penalti y en la segunda, enchufó el 0-1, en una gran salida que inició con el pase en largo Álvaro. El ariete visitante se acercó hasta encontrar el ángulo entre Piqué y Umtiti para batir a Ter Stegen a los 25 minutos. El toque de atención no cambió mucho la dinámica tranquila de un Barça que parecía confiar en encontrar el camino.



Messi fue quien lo enseñó en todo momento, filtrando pases, rematando y haciendo el trabajo de abrir el muro rayista. Mientras, Coutinho despertaba el runrún en la grada. Sin ocasiones claras, el Barça encontró el 1-1 a balón parado, gran mal de los de Míchel, con una falta que Messi puso en la cabeza a Piqué. El '10' aún dejó un bonito eslalon antes del descanso.



EL BARÇA RESUELVE TRAS EL DESCANSO

Valverde buscó mejorar a su equipo quitando a Arthur por Dembélé, y el francés hizo daño por su banda derecha con Semedo. La superioridad de ambos trajo el penalti sobre el portugués que convirtió Messi (2-1). Para el Rayo fue castigo excesivo y así lo reflejó en su ánimo, con 20 minutos encerrado en su campo. El Barça no quiso matar y terminó con suspense.



Con Bebé y 'RDT' el Rayo amenazó con alguna contra, mientras Messi rozaba la sentencia de falta, salvada por Álex Moreno, y Suárez se lucía en el área sin encontrar en su pase a Coutinho. El partido parecía abrirse, con lo ajustado del marcador, pero no hubo más sustos del Rayo y sí la sentencia de Suárez.



