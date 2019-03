8M, una revolución desde la historia “El mundo de hoy es una suma donde los daños colaterales de la misma sociedad producen el réquiem para la lucha póstuma y legitima de la igualdad” Cristian Iván Da Silva

sábado, 9 de marzo de 2019, 10:00 h (CET) Creo que la piel de la historia, en ocasiones, se muestra con la piel más natural y original. Hoy la revolución de las mujeres, proceso al que estamos asistiendo muy privilegiadamente necesita una observación, por lo menos que permita trazar su consolidación y bases. Hoy la piel de la historia se muestra con la piel la naturaleza descolonial, con la naturaleza de romper, incluso, binarismos,

Pero el feminismo es la lucha toda desde donde se quiera que se luche a favor de la descolonización patriarcal. Parafraseando un gran libro como lo es La Revolución será feminista o no lo será podemos ver y elogiar a la revolución y sus hitos en la historia a Flor de piel en hitos y personalidades que le han suscitado a la lucha justa de las mujeres, en eso que Graham Greene denomina “El factor humano”. Ese factor humano rico es la mujer; su fundamento, ya no como género sino como la reivindicación legítima de la dignidad, esto es, la dignidad como personas aspirantes a la libertad toda.



Asistimos a una escenografía enriquecida por el debate tendiente a consolidar la Democracia en el marco dado por una etnografía póstuma y enriquecida desde el pasado: la conquista del voto, la paridad, las producciones artísticas - literarias trasladadas desde luego a la acción política, muchas veces en el exilio, la escena de la mujer en la guerra fría, aún más en la Pos guerra, las luchas de las mujeres de color en pleno 50 y 60 en medio del segregacionismo racial en los EE. UU, y tal vez más lejos, la lucha fundacional, esa que le dio el cimiento: El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían.

Entonces, hoy más que nunca observamos un mundo al cual propongo que observemos con especial énfasis y análisis. Debemos estar convencidos de que si hoy las mujeres tienen argumentos los han logrado en base a la ascesis de su acción histórica, a la síntesis que hoy se presenta, desde luego con más que recorrer y lograr. El mundo de hoy es una suma donde los daños colaterales de la misma sociedad producen el réquiem para la lucha póstuma y legitima de la igualdad. En especial cuando vamos rumbo a una reconfiguración geo política marcada por los paradigmas tendientes a observar la etnografía actual: el rol hoy de la mujer en medio de las corrientes migratorias y de refugiados, su rol en medio de debates pendientes de la Democracia y su rol en oriente medio y Arabia donde podremos estudiar exquisitamente reconfiguraciones de estructuras políticas y sociales. En definitiva, UNA REVOLUCIÓN DESDE LA HISTORIA. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

