'Reinvéntate', cómo pasé de la Fórmula 1 a la música

Seguro que en más de una ocasión has pensado en dejar tu trabajo y dedicarte a lo que de verdad te apasiona. Elegiste una profesión que te aseguraba un futuro cómodo, pero te has dado cuenta de que no es la que te hace feliz. Si estás valorando dar el paso, o sólo buscas inspiración sobre el cambio, tienes en tus manos el libro indicado.



El autor decidió dar un vuelco a su vida tras haber dedicado 17 años a una profesión que no le satisfacía. Tomó las riendas de su existencia, y se sintió libre por primera vez. En estas páginas, Jaime Alguersuari narra todo lo que aprendió durante este proceso y las conclusiones que ha extraído después.



A través de 33 capítulos, el músico narra su verdadera historia por primera vez y cuenta cómo fue superando todas las fases del camino que le iba a llevar a su nueva vida, la que él quería de verdad tener. Y cómo pasó de piloto de la Fórmula 1 a ser productor de música y DJ.





AUTOR

Jaime Alguersuari (Barcelona, 1990) debutó en la Fórmula 1 en el año 2009, convirtiéndose en el piloto más joven en disputar una carrera de la categoría.



En 2015, y tras varias alegrías y sinsabores, lo dejó todo para dedicarse en cuerpo y alma a su verdadera vocación: la música. Y la jugada salió muy bien: hoy es una estrella de la música electrónica. Bajo el nombre artístico de Dj Squire, trabaja para discográficas de todo el mundo y pincha en las catedrales de la música electrónica de todos los rincones del planeta.