Sergi Arola y Mario Sandoval apoyan la primera ‘michelin’ de los pintxos en Vitoria La guía BEST & Pintxos ofrece una exclusiva selección de tapas y pintxos en el País Vasco y Navarra Kaik Espada Martín

viernes, 8 de marzo de 2019, 13:19 h (CET)



La VI edición del Miniature Pintxos Congress 2019 acaba de reunir en Vitoria, entre el 4 y el 6 de marzo de 2019, a de más de 80 chefs de renombre de pintxos y tapas, entre los que destacan los mediáticos Sergi Arola o Mario Sandoval, además de un buen número de críticos gastronómicos, empresarios del sector, representantes, proveedores y especialistas.



En esta ocasión el evento, formado por diversas actividades entre las que destacaron la final del campeonato de pintxos tradicionales Pan de Masa lenta MUM Euskadi y Navarra o ‘Miniature Kids’, también ha servida para presentar la primera guía gastronómica con el pintxo como único protagonista.



La BEST & Pintxos quiere ser una ‘Michelín’ de la alta cocina en un solo bocado’ y es muy probable que lo consiga: la publicación recoge los mejores establecimientos de Euskadi y Navarra en los que disfrutar de virtuosas elaboraciones en miniatura, tanto de corte tradicional como de vanguardia. En esta primera edición distingue a 17 establecimientos de Navarra y el País Vasco con su máximo galardón, los tres Eguzkilore (flor del sol).



Para su exhaustiva elaboración han colaborado especialistas gastronómicos de Euskadi y Navarra, así como periodistas o críticos gastronómicos. Los parámetros para la difícil valoración se centra principalmente en la oferta de cada establecimiento; sus pintxos fríos, los elaborados en el momento y las propuestas creativos, aunque también entran en juego otras cuestiones que condicionan el número de soles, como la atención y servicio del bar, la uniformidad, la higiene del establecimientos, la decoración, el confort de los locales, la presencia en Internet.



Si viajas al País vasco y quieres deleitarte con pintxos que hagan despertar todos tus sentidos, no dudes echa mano de esta primera ‘biblia’ vasca y navarra. La BEST & Pintxos; Gastro ya está publicada en Internet, en laguiadepintxos.com y su app propia, a través de la misma web desde cualquier smartphone o tablet.











