​Ángel Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 7 de marzo de 2019, 16:22 h (CET) Ángel me llamó con su voz del más allá, no sabía quien era... ahora lo sé mi ángel guardián me quería contar que había peligros de los que me tendría que salvar... Gracias ángel protector, hoy sé que me cuidarás, que mi victoria es segura pues siempre me avisarás de los peligros que en ruta me quieren atormentar. Gracias por estar ahí y por saberme cuidar. Gracias ángel de aquel cielo al que se anhela llegar con capa y con sombrero y una maleta repleta de recuerdos





de lo vivido desde pequeños.



Dedicado a mi gato con Sida de 12 años, Lourdok y a su hermanita Lourditas.

De "Los Sueños de una Mujer". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.