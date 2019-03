La debacle madridista

Acabamos de iniciar el mes de marzo y el Real Madrid está fuera de las tres competiciones que disputaba al principio de la temporada: en la Liga, un Barcelona liderado por Leo Messi le ha pasado por encima, en Champions fue humillado en su casa por el Ajax y en Copa, de nuevo, se volvió a encontrar con el equipo de la ciudad Condal que volvió a superar a los madridistas en todas las facetas del juego.



Una debacle en toda regla, visto el dominio en la máxima competición europea de los "merengues" en los últimos años. Está bien de vez en cuando un año en blanco para frenar un poco la prepotencia y el chulerío que exhiben muchos medios y aficionados cuando hablan del club de Florentino Pérez. Una cura de humildad nunca viene mal, y más teniendo en cuenta las burlas y las celebraciones que muchos "periodistas" mostraron tras el emparejamiento con el Ajax. También espero que el bueno de Sergio Ramos tenga en cuenta para la próxima vez que hay un rival enfrente que también juega.



Todo apunta a que, tras la tragedia, los medios se centrarán en desviar la atención con rumores de fichajes de jugadores de otros equipos de la Liga. Lo que se conoce como un 2x1: distraen a unos aficionados furiosos por la marcha del equipo y de paso desestabilizan a rivales. Nada nuevo si tenemos en cuenta la realidad que vive el periodismo deportivo en nuestro país, en el que lo que prima son las influencias y no la noticia.Y la noticia hoy en día es que el Madrid ha realizado una pésima planificación deportiva este verano, la directiva confió en un entrenador que no estaba a la altura del banquillo blanco y, tras despedirlo, se contrató a un parche.



Ni lateral izquierdo, ni delantero centro. Exceso de confianza en un joven brasileño llamado Vinicius Jr, que con apenas 18 años, es señalado por muchos como el salvador del Madrid. Discrepancias entre la directiva y los aficionados. Un cúmulo de problemas que han producido una situación de profunda tristeza en la parroquia madridista. Y es por esto que, a seis de marzo de 2019, el Madrid no tiene ya opción de ganar nada.