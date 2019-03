¿Hacia qué camino va la gestación subrogada en España?

España se encuentra ante un dilema moral ante la aceptación o no de este método o técnica reproductiva. Lo llaman ‘método’ aquellos que consideran la gestación subrogada como una capacidad de procreación, es decir, que puede llevarse a cabo naturalmente mediante relaciones sexuales o artificialmente, mediante TRA, en este caso se realizaría o la fecundación in vitro o la inseminación artificial. Y, es catalogada como ‘técnica’ por aquellos que luchan para que sea tratada como un procedimiento de reproducción asistida más, es decir, quieren que entre dentro del catálogo de opciones legales de tratamientos artificiales que se llevan a cabo para cumplir el sueño de ser padres biológicos o, ‘ejercer su derecho’.



Hablamos de la Gestación Subrogada, aunque vulgarmente aún se llame ‘vientre de alquiler’. Por lo que cabe dejar clara la diferencia, que reside en el ánimo de lucro, principalmente de las agencias y empresas privadas de intermediación. Esto sería el ‘vientre de alquiler’, cuando pasa a mercantilizare este proceso.



Pero la Gestación Subrogada es mucho más, puede ser un asunto principalmente altruista o una decisión libre de la mujer que decide ceder su vientre, sin intermediarios. Es el acuerdo entre una mujer que accede a gestar el hijo de otra persona o pareja con éstos, los llamados padres de intención. La técnica utilizada consiste en la creación de uno o más embriones de la madre natural mediante fecundación in vitro en un laboratorio y la posterior transferencia al útero de la gestante.



En algunos países como Canadá y Reino Unido exigen el altruismo como requisito, lo que significa que solo se pueden compensar los gastos derivados del embarazo y durante éste. La revista española especializada en la materia, Babygest, relata la realidad de este altruismo que no es para nada habitual. Muchos canadienses salen de su país para realizar esta práctica ya que no hay gestantes suficientes (que lo hagan altruistamente) para la demanda existente. Y según sus cálculos, más del 90% de las gestaciones subrogadas del mundo se hacen por transferencia comercial.



La ONG suiza International Social Security, realizó una investigación en la que sacó la cifra de que cada año nacen en todo el mundo, como mínimo 20.000 bebés mediante esta práctica. Si hablamos de legislación, nos encontramos con grandes diferencias en cada país. Solo es legal en algunos estados de USA, México, Rusia, Ucrania, Grecia, Georgia, Portugal y Canadá. En España no es ilegal, pero no está permitida, se rige por la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) que sigue la premisa de ‘mater sempre certa est’, lo que significa que la madre legal del recién nacido es la mujer que da a luz, es decir, la gestante.



Cada año aproximadamente 1000 familias españolas salen al extranjero para cumplir su sueño de ser padres, según estadísticas de la asociación Son Nuestros Hijos. Lo más habitual es que recurran a EEUU, exactamente a los estados de California, Illinois o Idaho, donde se garantiza más la privacidad y el secreto de la identidad de las gestantes a la hora de la sentencia de paternidad y/o maternidad, así como la seguridad y bienestar durante todo el proceso, pero también es más caro.



Ucrania, es un destino últimamente muy habitual por el tema económico. Pero los requisitos son ser un matrimonio heterosexual y que la madre biológica tenga una razón médica que le imposibilite quedar embarazada. Además, cuenta con algunos enredos legales, como el de hacer ver al Estado que la gestante y el padre de intención son pareja, para traer a los hijos a España.





L y J son un matrimonio de origen humilde que llevaba casi una década ahorrando para cumplir su sueño de ser padres.





Desmontando mitos



"¡Pueden adoptar!"

Los defensores de la gestación subrogada aseveran que son dos cosas diferentes. Se basan en que la OMS reconoce la Gestación Subrogada como una técnica de Reproducción Asistida Humana y que la adopción es una medida de protección de la infancia que es responsabilidad de todos, no solo de las personas con problemas de fertilidad. Como si en la adopción no se crearan familias.



Los padres de intención se quejan de que personas que no han adoptado les pidan a otras personas que lo hagan, cuando lo que desean es tener la oportunidad de tener hijos biológicos y ejercer su ‘derecho’ a ser padres.





Matrimonio gestante.





“¡La gestación subrogada somete a las mujeres pobres!”

Estados Unidos es el país donde más españoles acuden a realizar esta práctica. En España existen unas agencias mediadoras entre los centros sanitarios americanos y los padres de intención españoles que mediante estudios e investigaciones tratan de asegurar que la mujer gestante no esté pasando por ningún momento de necesidad económica ni problema psicológico ya que ambos podrían causar algún tipo de daño al feto por el estrés durante el embarazo. Mediante estos supuestos estudios dejan tranquilos a los futuros padres, pensando que la motivación principal de la mujer es la de ayudar.