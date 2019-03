El FC Barcelona estira su racha gloriosa en el Santiago Bernabéu Los culés suman cuatro victorias consecutivas en Liga en casa del eterno rival Redacción Siglo XXI

domingo, 3 de marzo de 2019, 09:19 h (CET) El FC Barcelona logró este sábado su cuarta victoria consecutiva en Liga en el Santiago Bernabéu tras imponerse por 0-1 gracias a un gol de Ivan Rakitic en la primera mitad que confirma la racha gloriosa de los culés en el estadio de su máximo rival.

El triunfo de esta noche constata la superioridad de los blaugranas en territorio hostil. Este sábado certificaron su cuarto triunfo seguido en Liga y el undécimo -entre todas las competiciones- de los últimos 18. En total, el Real Madrid no gana al Barça en Liga en su estadio desde 2014.



La excelente racha del cuadro culé comenzó en la temporada 2015/16, con los blancos desconectados del Campeonato de Liga, el conjunto de Rafa Benítez recibió un contundente 0-4 que puso en el disparadero al técnico madrileño. Dos meses más tarde abandonaría el cargo. Un doblete de Suárez más los goles de Iniesta y Neymar se encargaron de completar la fiesta culé.



Una temporada más tarde, el FC Barcelona de Luis Enrique volvió a tomar la capital de España, pero esta vez con un resultado más ajustado (2-3). En cualquier caso, la victoria de aquel 23 de abril no empañó el título de Liga para el combinado de Zinédine Zidane, que tuvo que esperar hasta la última jornada para alzar los brazos.



La pasada campaña, el equipo de Ernesto Valverde volvió a firmar una victoria autoritaria (0-3), un golpe sobre la mesa a finales de año que tuvo como protagonistas a Messi, Suárez y Aleix Vidal, que sentenció la goleada en la Castellana. Para más inri de los merengues, en otras competiciones también han salido mal parados.



Es el caso de la Copa del Rey tras las semifinales del pasado miércoles (0-3) y tan sólo hay un resultado positivo para el actual campeón de Europa en el último lustro y fue en la Supercopa de España de hace dos temporadas (2-0) con golazo de Marco Asensio. En cinco años, una sola victoria en cinco visitas del eterno rival, que parece tener tomada la medida del templo rival.



Además, el FC Barcelona consigue desequilibrar la balanza histórica de enfrentamientos en los clásicos. Después de más de cien años de choques directos el equipo de Ernesto Valverde ha logrado situarse por delante y dejar el balance en 95 victorias del Real Madrid, 51 empates y 96 triunfos del Barça.



