El Barça elimina al Jaén y se medirá a Osasuna en la segunda semifinal

El Barça Lassa regresa a unas semifinales de la Copa de España tres años después tras imponerse (0-3) al Jaén Paraíso Interior, vigente campeón de la competición, en un partido resuelto en la segunda mitad, mientras que el Osasuna Magna hizo lo propio con el Peñíscola Rehabmedic, aunque para ello necesitó la tanda de penaltis.



El cuadro de Andreu Plaza está con muchas ganas de Copa y así lo demotró en la Fuente de San Luis, escenario de la trigésima edición de la mejor competición nacional de futsal. Pese al ímpetu culé, el primer gol no llegó hasta el minuto 28 en botas de Ferrao y ya en el 40 fue el turno de Sergio Lozano y Marcenio, que completaron la fiesta blaugrana.



Su rival en la segunda semifinal (19.15 horas) será un Osasuna Magna que necesitó sangre, sudor y lágrimas para eliminar a su oponente. Martel, en propia meta, subió el primero al marcador en favor de los castellonenses, que llegaban muy ilusionados a una Copa en la que el público -dada la cercanía- estuvo más de su lado.



Sin embargo, Saldise encontró el premio para los navarros, terceros en Liga, para llevar el partido a la tanda de penaltis tras el 1-1 definitivo. Rafa Usín, el propio Saldise y Martel marcaron para los de Aguirre, mientras que Gavá erró el único lanzamiento de los pupilos de Juanlu Alonso. El meta Edu, que no había jugado un solo minuto, fue el héroe de la tanda con su parada.