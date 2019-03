El Barça se lleva otro Clásico y huele los 'playoffs' No hubo tantas diferencias como en la Copa, tampoco tanto barullo ni contactos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 2 de marzo de 2019, 09:45 h (CET)

El Barça Lassa se ha impuesto este viernes al Real Madrid (77-70) en el Palau Blaugrana, en el Clásico de la Euroliga, para seguir de dulce y volver a ganar al eterno rival como ya hizo en la final de la Copa del Rey, esta vez sin que nadie más que los jugadores fueran decisivos y con unos blaugranas que huelen a 'playoffs', fase para la que ya están igualmente clasificados los blancos.



No hubo tantas diferencias como en la Copa, tampoco tanto barullo ni contactos. El Madrid pudo escaparse en el marcador pero no lo hizo, luego el Barça se escapó aún más pero tampoco tuvo un cierre fácil de partido, llegándose a poner a cinco el Madrid (75-70) con más de un minuto de juego. Finalmente, los blaugranas ataron una valiosa victoria, a nivel moral y de clasificación.



Ante Tomic y Thomas Heurtel empiezan a ser pareja de hecho, con permiso de un Kevin Seraphin a quien siempre encuentra su compatriota. Esta noche, el pívot croata (22 puntos y 13 rebotes) y el base francés (17 puntos y 10 asistencias) brillaron para confirmar que este Barça Lassa, tras dos años de sequía, aspira a algo en Europa y de paso asegurar la igualdad frente al eterno rival.



El partido tuvo de todo. La tensión arrastrada del final de infarto de la Copa del Rey, la importancia del partido y el escenario, una Euroliga donde el Real Madrid asegura estar mucho más cómodo, propiciaron un bonito espectáculo. El primer cuarto fue de tanteo, claramente, pero poco a poco se atrevieron a hacer más cosas en ambos bandos.



Al descanso se llegó con un 42-37 que maquilló Randolph en el tiro libre. Pero un parcial de 8-0 situó al Barça con 13 puntos de ventaja (50-37) en el arranque del tercer cuarto. La ventaja máxima del Real Madrid había sido un +8 (21-29) en la primera parte. Pero después de ese balanceo, de la máxima blanca a la blaugrana, se volvió a equilibrar el partido y el marcador.



Llull estuvo lastrado por unas tempraneras personales, pero aportó su carácter en el momento justo. Con Randolph atando a Singleton y ganando peso ofensivo, el Real Madrid mejoró hasta acercarse, pero en el Barça Lassa están varios jugadores de dulce, como un excelso Thomas Heurtel vitoreado como 'MVP' por el Palau Blaugrana, que puso un 67-54 ya decisivo a falta de 5:14 para el final del duelo.



Sí se acercó el Real Madrid con un triple de Facundo Campazzo que puso ese 75-70, pero una última canasta de Tomic puso ya demasiada tierra de por medio. El Madrid, falto de Llull de nuevo y sin Rudy Fernández, que hizo su quinta personal, pagó caro también el discreto partido de Tavares y Ayón en la pintura, donde dominó a placer Tomic. De nuevo, el capitán blaugrana, fue clave ante su exequipo.



Con el triunfo, el Barça Lassa iguala el 15-9 de Anadolu Efes Istanbul, su gran enemigo en la lucha por la cuarta plaza y próximo rival para los de Svetislav Pesic. Los blaugranas se medirán a ellos en Turquía en busca de amarrar el 'average' --vencieron los blaugranas por 80-65 en el Palau--. Mientras, pese a la derrota, el Madrid sabe que ya es equipo de 'playoffs' aunque se queda a un triunfo del CSKA Moscú, que ganó a Olympiacos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Real Madrid tapona la polémica con los 'playoffs' Los de Laso olvidan por momentos la Copa para ganar al Bayern, verse en cuartos y acercar el 'Top 4' El Barcelona de Heurtel descabalga con polémica al Real Madrid (93-94) El Barcelona de Pesic (sexto título de azulgrana: tres Copas, dos Ligas y una Euroliga) revalida su corona de campeón de la Copa del Rey merced a una inmensa actuación de su base francés (MVP del torneo) y un polémico final con dos graves errores arbitrales. El Real Madrid arrolla al Joventut para desafiar al Barcelona (93-81) La Copa del Rey de Madrid vivirá su final de mayor tronío tras los triunfos de blancos y azulgranas en semifinales como paso previo a reeditar la última final que coronó al Barça, así como la última vez que este torneo se jugó en Madrid. Un espectacular Real Madrid avasalla a Estudiantes (94-63) El conjunto blanco dibujó un encuentro perfecto mezclando con brillantez un certero ataque (mención para Ayón y Deck, ambos con 16 puntos) y una defensa de alta intensidad, con Taylor, Tavares y Deck. El Real Madrid gana sin brillo a Baskonia (82-76) La inspiración de Carroll y Rudy Fernández decanta un encuentro muy tosco en vísperas de la semana de la Copa del Rey