Sanidad crea un programa de educación sobre el uso de medicamentos para que los ciudadanos no acudan al 'Doctor Google' Dei Rivas

sábado, 2 de marzo de 2019, 09:18 h (CET)

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha elaborado un Programa de Educación Sanitaria sobre el uso responsable de los medicamentos para que los ciudadanos no acudan al 'Doctor Google' y puedan contar con información "veraz, rigurosa, homogénea e independiente" sobre todos los fármacos.



Así lo ha comentado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, antes de reunirse con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes para presentarles esta iniciativa, la cual se desarrollará a través de la plataforma de formación 'on line' de la Escuela Nacional de Sanidad, centro dependiente del Instituto de Salud Carlos III.



"Es la primera vez que se hace esto desde el propio Ministerio de Sanidad con el fin de cumplir el mandato de la propia Constitución que obliga a los poderes públicos promover la educación sanitaria. Es un asunto de sumo interés", ha aseverado Carcedo, quien ha informado de que podrá estar en marcha alrededor del mes de junio.



El programa está disponible para a todo aquel que quiera formarse en este área, siendo la matricula gratuita y la carga lectiva de unas 25 horas, después de la cual, y tras realizar un examen final de 10 preguntas tipo test, se les proporcionará un diploma acreditativo de que han finalizado con éxito la formación.



Entre los temas identificados como prioritarios destacan los principios activos, medicamentos genéricos y biosimilares. "Esperamos que esta actividad se consolide y se instaure porque es muy importante que la ciudadanía pueda tener conocimientos y capacidad y no se sientan en la obligación de recurrir al 'Doctor Google' ante la incertidumbre de cómo usar un medicamento", ha recalcado la ministra de Sanidad.



Y es que, tal y como ha avisado Carcedo, es necesario que los ciudadanos conozcan que los fármacos "no son una fruta que tomas", sino que son productos pensados para determinados casos, enfermedades y que, de hecho, pueden tener efectos secundarios, por lo que es "imprescindible" que se respeten las indicaciones que desde el personal sanitario se les proporciona.



El Ministerio de Sanidad pretende que el contenido lectivo cuente con aportaciones de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y que esté consensuado y avalado por la Comisión de Farmacia, de la que forman parte además de la Dirección General de Cartera Básica del SNS y Farmacia, las comunidades autónomas, mutualidades y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).



La selección y la priorización de los cursos formativos será consensuada en el seno de la Comisión de Farmacia para que den cobertura a los retos comunes del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, la Escuela Nacional de Sanidad elaborará el material docente interactivo de acuerdo con los contenidos propuestos y se incorporará además experiencias, programas y proyectos desarrollados en las comunidades autónomas.



LOS PACIENTES, SATISFECHOS POR PODER CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN

Esta iniciativa ha sido bien acogida por los pacientes ya que, tal y como ha asegurado la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, tener un mayor conocimiento de los medicamentos mejora la seguridad y adherencia a los mismos.



"Tener conocimiento de los efectos secundarios de un medicamento hace que responsabilices de la toma del mismo y que pongas todas las garantías de tu parte. Tener información invita a que estemos más formados, conozcamos mejor la enfermedad y utilicemos de forma más segura y razonable la medicación", ha aseverado Escobar.



Además, prosigue, esta formación puede evitar, como así lo ha dicho también la ministra de Sanidad, la automedicación, tanto para la población general como para las personas que padecen alguna enfermedad y que en ocasiones se pueden "despistar".



"Es importantísimo esta formación y, más allá, ante la falta de coordinación en la asistencia que recibimos, ya que vamos al médico de Atención Primaria, al especialista y al farmacéutico y la información que al final recibimos no es homogénea", ha zanjado Escobar.



