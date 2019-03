​El pádel, un deporte con tendencia creciente para 2019 ​Conquistar territorio transoceánico es la meta de las empresas europeas que se dedican a la fabricación de pistas Redacción Siglo XXI

viernes, 1 de marzo de 2019, 14:41 h (CET)

Al pádel solo le supera un deporte si se habla de licencias: el fútbol. Aquel deporte del que comenzó a hablarse hace unas décadas ha seguido sin duda una senda de crecimiento entre sus aficionados que le ha posicionado como uno de los deportes más practicados en nuestro país. Su carácter social, lo divertido del juego y la facilidad para jugarlo son algunas de las claves de su éxito.



Tanto es así que cada vez hay más espacios públicos y privados que han ido apostando por contar con pistas en las que los jugadores puedan poner a prueba su destreza. Solo para este año, está prevista la construcción de más de 500 nuevas pistas, aunque la mayoría de ellas se pondrán en marcha fuera de España. Porque el pádel está en plena expansión internacional.



“El mercado tiende a estabilizarse tras años de gran crecimiento. Y lo hace cimentado, sobre todo, en el éxito del deporte en España. Europa sigue un ritmo diferente, donde el crecimiento principal viene de la mano de Suecia, Italia y Francia. Ahora, el siguiente paso es la internacionalización también en América, donde hay cuatro objetivos de expansión principalmente: México, Argentina, Brasil y Estados Unidos” explican fuentes del Grupo Pádel Nuestro, una de las compañías líderes en la distribución y venta de productos como las palas de pádel de esta disciplina.



Con una facturación de 22 millones de euros en 2018 y un crecimiento del 40% comparado con el ejercicio anterior, la compañía tiene claro que el futuro para consolidar su crecimiento está fuera de nuestras fronteras. Actualmente, en su política de expansión, cuenta con tiendas físicas en Andorra, Portugal, Italia y, por supuesto, España. Aunque, eso sí, en el canal online en el que se muestra líder en distribución y venta, Padel Nuestro vende hasta a 15 países del entorno europeo. Tanto es así que, según el prestigioso medio económico Financial Times, en el periodo entre 2013-2016 Pádel Nuestro estuvo entre los eCommerces que experimentaron un mayor crecimiento en Europa, dando muestras de su gran potencial.



Europa, el gran objetivo del pádel

Conquistar territorio transoceánico es la meta de las empresas europeas que se dedican a la fabricación de pistas y también de los ecommerces y empresas que surten de material a los deportistas que se decantan por el deporte de la pala.



Y una vez que España parece llevar buen ritmo, y que Europa se va abriendo camino, es también la hora de poner la mirada en un continente aún por explorar en lo que a pádel se refiere. La buena acogida que este deporte va teniendo entre mexicanos, argentinos (el otro gran país cuna del pádel y con gran tradición) Brasil y Estados Unidos, hace presagiar que en poco tiempo existirán bastante más pistas para poder organizar un circuito nacional y continuar abriendo mercado.



Pero no solo por esos lares se espera que empiece a abrirse mercado. Rusia y Senegal también están mostrando interés por abrir la puerta a un deporte que, solo en licencias en nuestro país, ya contaban al finalizar 2018 con 72266 licencias.





