Los programas de televisión españoles con más impacto en Twitter

jueves, 28 de febrero de 2019, 11:54 h (CET) La captación de telespectadores es el objetivo de todos los programas de televisión españoles. La “guerra de las audiencias” obliga a las cadenas de televisión a reinventarse para ofrecer al público contenidos más atractivos que su competencia para intentar mantener o incrementar su rating. Además del éxito a través del canal televisivo, hoy en día, en la era digital, el impacto de los programas de televisión en las redes sociales tiene una importancia vital.



Desde Metricool, la herramienta de social media analytics, han analizado la repercusión que han tenido en Twitter los programas más vistos de la televisión española. Durante la última semana, del 15 al 21 de febrero de 2019, Metricool ha elaborado un ranking en función del número de tweets que generó cada programa en base a la media. Aquí van los cinco programas de televisión españoles más famosos en Twitter. ¡Empezamos!



1. GH Dúo (81.387)





A la cabeza del ranking se encuentra ‘Gran Hermano Dúo’. Durante el día de la gala, el reality show de Telecinco logró generar un total de 3.538 tweets por hora. En total, el programa líder en Twitter alcanzó los 81.387 tweets con 12.677 participantes y 4.649 imágenes compartidas en la red social.



2. Chester (37.496)





El programa de entrevistas presentado por Risto Mejide se proclama como subcampeón en el ranking de Metricool. La edición de ‘Chester’ con la entrevista a Arcadi Espada y su polémica expulsión del plató obtuvo 37.496 tweets, generando 224,53 tweets cada hora. El programa de Cuatro, que tuvo también repercusión en el Reino Unido con el 8,44% de los tweets provenientes del territorio británico, consiguió que participaran 21.595 personas en la red social.



3. Salvados (23.219)





El periodista Jordi Évole y sus perspicaces entrevistas y documentales se llevan en este ranking la medalla de bronce. El último programa de ‘Salvados’, que se emite todos los domingos a las 21.30h en La Sexta, logró producir 23.219 tweets, alcanzando 139,04 tweets a la hora y un total de 13.552 participantes.



4. Juego de Juegos (9.763)





En el cuarto lugar está ‘Juego de Juegos’. La última propuesta de entretenimiento de Antena 3 presentada por Silvia Abril y consistente en una serie de pruebas físicas y mentales consiguió una actividad de 58,65 tweets cada hora, llegando a obtener un total de 9.736 tweets. El nuevo programa tuvo 4.963 participantes en Twitter.



5. Sálvame (6.516)





El magazine de las tardes de Telecinco se posiciona en el quinto puesto de programas televisivos de más éxito en Twitter. La última edición de ‘Sálvame diario’ generó 32.579 tweets con 195,08 tweets por hora. En esta ocasión, los participantes en la red social fueron 7.781.



