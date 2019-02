Las empresas extranjeras buscan en Suiza un entorno fiscal seguro, transparente y asequible El país helvético cuenta con unos procesos burocráticos más ágiles que la media de la Unión Europea Guillermo Peris

@guillermoperis

miércoles, 27 de febrero de 2019, 02:16 h (CET)

Suiza puso fin a un siglo de secreto bancario el 1 de enero de 2018 y, nueve meses después, empezó a compartir con otros países la información de las dos millones de cuentas que albergan sus 266 bancos. El país helvético gestiona el 25% del patrimonio extranjero mundial y la comunidad internacional venía reclamando desde hacía años un ejercicio de transparencia que acabara con la evasión fiscal y con la catalogación de estado "opaco".



Lejos de haber supuesto un handicap, las autoridades del país se han tomado el nuevo contexto como una oportunidad para atraer a empresas internacionales que buscan un entorno seguro, nítido y asequible. No en vano, el franco suizo es una de las monedas más estables y robustas del mundo y, prueba de ello, es que ha servido de divisa refugio en diferentes periodos de crisis.



El atractivo en materia impositiva es, sin lugar a dudas, la principal estrategia del Gobierno para atraer a inversores extranjeros, tal como sucede con otros países de nuestro entorno como Irlanda, Holanda, Malta o Luxemburgo. Suiza se encuadra dentro del llamado grupo de países con fiscalidad baja, que se diferencia de los paraísos fiscales en que no ocultan información y menos cuando se investiga la comisión de delitos.

Las obligaciones tributarias El impuesto de sociedades oscila entre el 12 y el 24% en función de cada uno de los 26 cantones del país e incluso de algunas comunas. Conviene hacer un estudio previo del lugar en el que establecerse ya que esta tasa se usa para propiciar el desarrollo de determinadas zonas y suele variar con relativa frecuencia.

El IVA disminuyó del 8 al 7,7% con el comienzo del año 2018, lo que representa uno de los tipos generales más bajos del mundo. Además, se aplica una versión reducida del 2,5% a los alimentos, los productos agrícolas, los medicamentos, los libros y los medios de comunicación audiovisuales y escritos. La industria hotelera tiene una tasa especial del 3,8%, mientras que las exportaciones, los servicios bancarios, los seguros, la salud, el sector inmobiliario y la educación están exentos.



La inexistencia de un impuesto específico sobre plusvalías puede servir de acicate para las empresas o inversores que desean establecerse durante un largo tiempo en el país transalpino. Además, las ganancias tras las ventas de bienes inmuebles son tratadas como ingresos ordinarios, sin considerar el tiempo durante el que se poseyeron los activos.



Agilidad administrativa

Suiza cuenta con unos procesos burocráticos bastante más ágiles que la media de la Unión Europea y la OCDE. Un informe del banco Santander estima en 63 las horas anuales necesarias para tramitar las formalidades administrativas, por las 152 de España, las 175 de Estados Unidos y las 218 de Alemania. Con todo, es recomendable hacerlo con el asesoramiento de una agencia especializada como Swiss Financial Company & Trust SA.



Obligaciones de las empresas extranjeras Las sociedades europeas no residentes están sometidas a las mismas reglas que las empresas locales y deben registrarse en la agencia tributaria de la mano de un representante fiscal en Suiza para declarar y pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido si venden bienes o servicios por valor de más 100.000 francos anuales a clientes del país. Se trata de una norma muy parecida a la que existe entre países de la Unión Europea.

