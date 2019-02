Madrid y Barça buscan la gloria copera en un gran momento de forma

El Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se enfrentarán mañana miércoles a las 21:00 en el Santiago Bernabéu con las miras puestas en alcanzar la final de la Copa del Rey, que este año se celebrará en el estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla.



Un duelo que, tras el resultado en la ida en el Camp Nou (1-1), parece ligeramente a favor de los de la capital. El tempranero gol de Lucas Vázquez en la ciudad Condal dio alas al equipo, que se quitó un peso de encima con ese primer tanto. Los de Solari consiguieron cosechar un buen resultado en un estadio incómodo.







Los madridistas llegan al partido en una buena racha de resultados (una única derrota en los últimos diez encuentros) que, según el consenso mediático, no refleja la calidad del juego que están ofreciendo a sus aficionados. A pesar de ello, se mantienen con opciones serias de llegar lejos en las tres competiciones que están disputando: la Copa del Rey, la Liga y la Champions. En lo referido a las bajas, tanto Isco como el joven Marcos Llorente no podrán disputar este encuentro ya que aún no disponen del alta médica.



En cuanto al Fútbol Club Barcelona, la última victoria a domicilio ante el Sevilla puede ser un factor determinante para aumentar el optimismo y la confianza del equipo en tumbar al Madrid en su casa. El buen juego mostrado por los de Valverde en el Sánchez Pizjuán permite soñar a los aficionados culés con disputar la final de la capital hispalense.



La temporada para los barcelonistas está siendo irregular en cuanto a juego pero no en cuanto a resultados, ya que el Barça se mantiene invicto desde hace ocho partidos. Para muchos, el "factor Messi" será el que equilibre la balanza para uno u otro equipo, y el "10" argentino está rayando un nivel espectacular a lo largo de la presente temporada: en 32 partidos oficiales disputados contando las tres competiciones, el astro de Rosario ha conseguido 33 goles, un ratio de más de un gol por partido.



Muchos rumores apuntan a la posibilidad de que el 11 de los catalanes sea idéntico al de Lyon. Ernesto Valverde no podrá contar con Vermaelen, Rafinha, Cillesen y Arthur.



En los últimos 10 duelos entre los dos grandes del fútbol mundial se puede apreciar una igualdad notable: cuatro victorias para el Madrid, tres empates y tres victorias para el Barcelona.



Valencia-Betis

Por otro lado, el jueves tendrá lugar en Mestalla el encuentro entre el Valencia Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, dos equipos que sueñan con alcanzar una final que se les resiste desde hace 11 y 15 años, respectivamente. El coliseo de la avenida de Suecia presentará un lleno absoluto en un partido que promete grandes emociones para los aficionados de ambos conjuntos.



Los de Marcelino García Toral, en camino de conseguir el récord de empates en toda la historia del club ché, llegan en una crisis de resultados en Liga que les está alejando de su objetivo de clasificarse para la próxima edición de la Champions League. A pesar de ello, contar con un resultado favorable (2-2) y el jugar en casa permite soñar con una hipotética final en Sevilla.



El entrenador valencianista únicamente no podrá alinear al argentino Ezequiel Garay. Todo apunta a que José Luis Gayà, que se fracturó el tabique nasal en el último partido contra el Leganés, podrá disputar el encuentro con una máscara protectora.







Los sevillanos, eliminados de la Europa League la semana pasada, tendrán la motivación extra de luchar por la Copa, la única competición en la que aún tienen opciones de lograr el título. Además, los jugadores béticos notarán el aliento de los aficionados verdiblancos, que se desplazarán en masa hasta la capital del Turia con la esperanza de plantarse en la final que se disputará en su propio estadio.



Muchos especialistas y analistas han apuntado a una posible revolución en el 11 titular por parte del técnico cántabro Quique Setién debido a las bajas: ni Barragán, ni Tello, ni Junior Firpo ni el reciente fichaje Lainez podrán disputar el partido.



Máxima igualdad entre valencianistas y béticos en los últimos diez enfrentamientos que han disputado: tres victorias para el Valencia, cuatro empates y tres victorias para el Betis.