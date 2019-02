La importancia del Listening y el Reading

De poco o nada sirve saber que España forma parte de los países de la Unión Europea que peor dominio tienen de la lengua inglesa. A pesar de llevar años figurando en los últimos puestos de la lista, no parece que nadie vaya a tomar ningún tipo de medidas para solucionarlo. Algo que, por otra parte, ya no sorprende a nadie, ya que la lengua inglesa lleva formando parte del sistema educativo español los suficientes años como para que los españoles fueran capaces de alcanzar al menos la media europea. No obstante, todo tienen sus pros y sus contras, y las academias de inglés, así como los profesor particulares de esta materia, han encontrado en España un lugar al que sacar partido, ya que como comentan desde Crazy Learning Academy, “el problema de los españoles con el inglés se gesta en las aulas. Las horas que se dedican a esta materia no son muchas y generalmente se centran en la gramática. Y es, precisamente por esto, por lo que a los españoles les cuesta tanto hablar inglés”.



Hoy en día el inglés es necesario, ya no solo porque es el idioma que permite entender a casi cualquier persona del mundo, sino porque los anglicismos forman parte del día a día, y quien no conoce un mínimo de este idioma estará completamente perdido en la sociedad actual.



Sin embargo, y como indican desde Crazy Learning Academy “a pesar de que aprender inglés suele estar entre el ‘top ten’ de los propósitos para año nuevo, muchos acaban cediendo ante la pereza que les provoca volver a intentarlo. Por eso, es importante que el método de aprendizaje propuesto sea atractivo para los usuarios”.



Las nuevas tecnologías han brindado en este sentido un amplio abanico de posibilidades ya que permiten tener acceso a textos y a audios en inglés tan necesarios a la hora de aprender un nuevo idioma. Y es que, por algo será que en casi todos los exámenes de inglés existe una parte de ‘listening’ y un ‘reading’. “Los audios son necesarios para que nuestro oído se acostumbre a los fonemas característicos de la lengua, mientras que la lectura nos ayuda a ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión”.



Sin duda, tanto los audios como los textos son necesarios para mejorar el nivel de conocimiento de la lengua anglosajona.