Triplete de Messi para amargar a los señores de Nervión

domingo, 24 de febrero de 2019, 09:30 h (CET) El FC Barcelona ha vencido este sábado por 2-4 en su visita al campo del Sevilla FC, con remontada incluida y guiado por un triplete del argentino Leo Messi, en una cita correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga Santander y que había empezado con un minuto de silencio por el fallecimiento de Roberto Alés, expresidente del club andaluz.

Del quinto duelo de esta temporada entre sevillistas y culés, de nuevo salió mejor parado el equipo catalán gracias a otro 'hat-trick' de su gran referente. Así, los pupilos de Pablo Machín no supieron administrar la ventaja fraguada en una primera parte de vértigo, lejos del segundo tiempo lleno de parsimonia y donde los de Ernesto Valverde replicaron a lomos del '10'.



Esta victoria reforzó al Barça en su condición de líder al sumar 57 puntos, sin abrir pequeñas puertas ni ventanas a que sus perseguidores, Atlético de Madrid y Real Madrid, recortasen diferencias durante sus respectivos partidos en la sesión dominical ante el Villarreal CF y contra el Levante UD.



En los prolegómenos de medirse al conjunto culé, el Sevilla homenajeó a Alés, presidente del club entre 2000 y 2002. Y en una parte de las gradas se desplegó una gran pancarta con el lema 'Elegancia y humildad. Señor de Nervión'. Quizá eso espoleó a los jugadores sevillistas, que firmaron unos formidables primeros 45 minutos.



El capitán de los señores de Nervión, Jesús Navas, abrió el marcador a punto de cumplirse el 22. Fue en un contraataque rapidísimo, llevado por el delantero franco-tunecino Wissam Ben Yedder; éste abrió a la banda derecha, donde Navas conectó con la diestra un tiro raso y ajustado al fondo de la red.



De inmediato, Messi equilibró el resultado con un zurdazo de volea. Era la primera jugada del Barça nada más encajar el 1-0 y Luis Suárez pasó el balón al costado izquierdo, donde Ivan Rakitic centró para que el '10' culé enganchara la pelota con un bonito escorzo para batir al guardameta local.



Poco pudo hacer Tomas Vaclik para desviar ese disparo, pero su equipo reaccionó anotando el 2-1 al borde del descanso. Fue obra del central Gabriel Mercado, en otro contragolpe y aprovechando un desajuste defensivo de Samuel Umtiti, quien jugaba después de tres meses lesionado.



A pase de Pablo Sarabia desde el lado derecho, Mercado hizo dentro del área un lanzamiento con la diestra y lejos del alcance de Marc-André Ter Stegen. Pero mediada la segunda mitad, y bajo la amenaza del tedio, apareció el habitual talento de Messi para voltear el marcador y ser el faro de su equipo por enésima vez.



Primero firmó el 2-2 con un derechazo a la escuadra, en el 67' desde la corona del área, tras una asistencia de Dembélé y al haber robado un balón por su buena presión arriba. Y en el minuto 85 completó su triplete con una internada para beneficiarse de un rebote y picar la bola por encima de Vaclik.



Cerró la remontada Luis Suárez en el tiempo añadido, con una vaselina y a pase del omnipresente Messi. Todo ello plasmó que al Sevilla se le había acabado la gasolina en plena semana con compromiso de 'Europa League' y ante un rival que ocupa la primera posición de LaLiga con sustos pero igualmente con firmeza.

