El Betis FS recupera el segundo puesto (4-1) Victoria importante ante el Manzanares, plena de solidez, que hace a los béticos regresar a la segunda plaza de la clasificación Victor Diaz

sábado, 23 de febrero de 2019, 21:11 h (CET) Extraordinario triunfo el que ha conseguido en la tarde de hoy el Betis Futsal, que ha dado muy buena cuenta de un rival directo como el Manzanares, a quien hoy le ha quitado el segundo puesto de la Segunda División, además de ganarle el “average” particular.

Tras dos derrotas tan seguidas como dolorosas le hacía falta un resultado así al equipo verdiblanco, quien hoy ha dado una lección de esfuerzo, solidez y concentración durante cada uno de los cuarenta minutos del día de hoy.

El partido comenzó muy igualado, con dominio preferentemente del Betis pero sin llegadas demasiado claras por ambas partes. No obstante fueron los visitantes los que inauguraron el marcador (0-1) en el minuto 6, después de una afortunada acción para el Manzanares en la que el disparo de Tobe rebotó con tal fuerza en Chin que la parábola del rechace llegó a la meta de un Mario Almagro tan adelantado como sorprendido.

Al tanto manchego le siguieron unos minutos en los que el Betis encontró muchas dificultades para generar juego ante un rival cuya solidez le ha llevado a ser, sin duda, la gran sorpresa de la temporada.

Pero, al contrario de lo que ocurriera hace una semana en Burela, el Betis tuvo veinte segundos de inspiración que le sirvieron para voltear el tanteo en el minuto 12. Primero, una combinación perfecta de todo el equipo que acabó en un centro-chut raso desde la izquierda de Borja Blanco que remachó Burrito (1-1).

Y, segundos después del saque de centro y con tiempo muerto visitante de por medio, Burrito robó un balón a Pablo Mel y, devolviendo favores, se lo cedió a Borja Blanco para que hiciera a placer el 2-1 con el que se llegó al descanso.

En el segundo tiempo siguió el toma y daca, pero siendo el Betis un poco superior. Así, en el minuto 24, Keko mostró sus virtudes en su primer gol con la camiseta verdiblanca. El pívot brasileño recibió un balón desde la banda, aguantó, se revolvió y, a pesar del agarrón, resolvió con un excelente toquecito ante Dani Suárez (3-1).

De ahí hasta el final, control por parte de los de Daniel Ibañes, ante un Manzanares que, además, se vio obligado a jugar dos minutos en inferioridad por la expulsión de Chin. El marcador pudo moverse en varias ocasiones, pero tanto Dani Juárez como Mario Almagro resolvieron con intervenciones tan puntuales como espectaculares.

Los manchegos atacaron de cinco en los últimos minutos con Kiki de portero jugador, pero Víctor Arévalo, quien hizo un trabajo tan sordo como espectacular y efectivo durante toda la tarde, sentenció a 1:30 con una vaselina desde su propio campo después de un robo.

Así acabó un partido que, sin duda, hará recobrar la moral a un Betis que, a falta de un pinchazo múltiple de Burela, luchará con el Mengíbar y el propio Manzanares, ahora cuarto tras los dos equipos andaluces, por la segunda plaza y la ventaja permanente de campo en los play-offs.

4- REAL BETIS FUTSAL: Mario Almagro, Víctor Arévalo, Borja González, Rubén Cornejo, Burrito -cinco inicial-, Elías, Éric, Borja Blanco, Tobe, Jorge Bellvert y Keko. 1- MANZANARES FS: Dani Juárez, Hicham, Nacho Gil, Chin, Kiki -cinco inicial-, Otero, Manu Diz, Jorge Salcedo, Blecua, Pepe y Pablo Mel . ÁRBITROS: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete. Expulsaron al visitante Chin por doble amarilla, y amonestaron al bético Borja Blanco y al manchego Otero. GOLES: 0-1: Chin (min 5); 1-1: Burrito (min 12); 2-1: Borja Blanco (min 12); 3-1: Keko (min 24); 4-1: Víctor Arévalo (min 39). INCIDENCIAS: Liga Nacional de Fútbol Sala. Vigesimosegunda jornada de la temporada 18-19 en Segunda División. Pabellón de Amate (Sevilla).

