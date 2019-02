Huesca y Espanyol logran un punto que no contenta a ninguno El equipo de Francisco se va con un mejor sabor de boca Redacción Siglo XXI

sábado, 23 de febrero de 2019, 09:46 h (CET) El Huesca empató en su visita al Espanyol (1-1) en el partido que inauguró la jornada 25 en la Liga Santander y que tuvo diferentes alternativas tras el gran comienzo de los pericos, que sufrieron incluso en el tramo final ante el empuje de los aragoneses, renacidos en las últimas fechas.



El equipo de Francisco se va con un mejor sabor de boca que su rival, pero con un punto que se ve -a todas luces- insuficiente para que los blaugranas vaya saliendo del pozo. El Huesca está a cinco puntos de la salvación a falta de que se complete la jornada al completo. Por su parte, el empate resulta insípido para un Espanyol que se queda decimotercero.



Y eso que la noche comenzó muy bien para los catalanes, que ya suman cuatro jornadas sin perder (6 de 12 puntos). Con la presencia del chino Wu Lei como arma más poderosa, los blanquiazules fueron acumulando méritos con un disparo de Borja Iglesias -siempre asociado a un gran Darder- al cuarto de hora y otro del delantero asiástico desde el pico del área.



Siguió Wu Lei ganándose a la grada perica y a punto estuvo de abrir la cuenta, pero dicho honor recayó en botas de Esteban Granero, que marcó una falta exquisita. El 'pirata' batió a Santamaría y relajó a los suyos, que cedieron más balón al rival y apenas volvieron a rondar la portería del Huesca. El gol no sentó muy bien a los de casa.



El equipo de Francisco, por su parte, ya tiene poco que perder, o al menos así lo demuestra. Este viernes se lanzó a por todas y encontró el premio a los cinco minutos de la reanudación. Etxeita marcó con una volea tras hacer bueno un taconazo soberbio de Pulido. El empate hizo dudar a un Espanyol que buscó sin suerte la victoria.



El equipo de Francisco, por su parte, ya tiene poco que perder, o al menos así lo demuestra. Este viernes se lanzó a por todas y encontró el premio a los cinco minutos de la reanudación. Etxeita marcó con una volea tras hacer bueno un taconazo soberbio de Pulido. El empate hizo dudar a un Espanyol que buscó sin suerte la victoria.



Wu Lei protagonizó una acción sensacional con desborde y disparo, pero su jugada no llegó a buen puerto. Ávila contestó para los oscenses, pero nada cambiaría en un partido que deja a ambos equipos en la misma situación que a su comienzo. Un punto que se revela como insuficiente para unos y otros.

