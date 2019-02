"Amo la caída de las certezas y la libertad que conlleva salir de dogmas y facilismos arcaicos" Entrevista a la escritora Liliana Díaz Mindury Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 23 de febrero de 2019, 09:41 h (CET) La narradora argentina regresa a España con la que se considera su novela más ambiciosa. “La dicha” (Huso Editorial, 2019) es una novela epistolar de corte filosófico y existencial. Esta obra de gran fuerza emotiva conmueve el lector a niveles poco frecuentes en la actual literatura. Diario Siglo XXI conversa con Liliana Díaz Mindurry, quien presentará su libro el próximo 6 de marzo, a las 19:00 horas, en la Casa del Libro de Fuencarral, Madrid.



Pregunta: - ¿Qué cuenta La dicha?

Respuesta: -Es la historia de una niña argentina a las puertas de la adolescencia y sus parientes, situada en lo que ella cree, unas vacaciones en Grecia, pero que es una huida de su familia ante los primeros síntomas de las bandas armadas, que en el año siguiente constituirán la dictadura argentina genocida. Ella le escribe al padre en un cuaderno una especie de carta larguísima o, mejor, un escrito donde intenta narrarle qué es lo que realmente les pasó en la isla de Hydra, temas que su madre y abuela no conocen o tienen una versión tergiversada. Y, de paso, su conocimiento recién estrenado de los albores de la filosofía griega, de nuevos placeres y de cómo la tragedia está indisolublemente ligada a la vida dichosa, y hasta forma parte natural de esa vida.



P: - ¿Es su libro un diario novelado?

R: -No es un diario y, en rigor, tampoco una carta. Como ya dije, es el escrito en un cuaderno de una niña a su padre, con el que tiene una relación de confianza y camaradería, en la que no participa la madre. Y el relato de cómo el viaje derivó en tragedia y como hay que entender, en su versión, lo sucedido.



P: - Su novela cuenta con un alto nivela intelectual, pero siempre avanza en equilibrio con un pulso emocional. ¿Intelecto y emoción van de la mano en su escritura?

R: -Considero que es un buen equilibrio el que transcurre entre la emoción y el intelecto.



P: - En la nota de la editorial se dice que usted “desarma el mundo para construir La dicha”. ¿Cómo se desarma el mundo?

R: -No son palabras mías. Pero entiendo que el mundo está armado teniendo como columnas el sufrimiento y la desgracia. Todas las especies zoológicas hemos sido programadas para defendernos de peligros constantes y, en mi idea, debemos en cierto modo, desarmar los andamiajes mentales ancestrales para la búsqueda de un gozo y una sensualidad especial que no niega lo trágico pero que lo incorpora a la belleza de vivir.

P: - Usted es una escritora convencida del poder de la ficción, ¿qué le interesa de la realidad a la hora de escribir?

R: -A esta altura ya no podemos tener una concepción ingenua de esa entelequia que llamamos “lo real”. Como afirmaría mi compatriota Borges, creo que, en última instancia “todo es literatura”. Contestando su pregunta de eso que llamamos “real” me interesa la extrañeza que, a veces, nos depara, lo incierto y lo místico, entendiendo como místico ningún éxtasis religioso sino la experiencia vulgar para algunos, de beber, por ejemplo, una naranjada.

P: - Siglo XXI, ¿cómo observa el mundo?

R: - El siglo XXI viene con la maravilla de la tecnología, que, como sabemos porque todo es así, es arma de doble filo. Viene con una mayor conciencia ecológica, feminista, pero también con una violencia sin frenos. Creo que cada época tiene brillos y tinieblas y el siglo XXI no es diferente. Amo la caída de las certezas y la libertad que conlleva salir de dogmas y facilismos arcaicos, pero también, a la vez, y no es casual, se arman con más uñas y dientes los fundamentalismos. Estos temas son infinitos y exceden la entrevista, así que para sintetizar tenemos nuevas series de oposiciones, nuevas luces y sombras. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No ser conocida Un poema de Aurora Varela "Para evitar la insatisfacción laboral debemos identificar nuestros talentos para potenciarlos y desarrollarlos en un proyecto" ​Conociendo a... Cristina Mulero, autora de "Saltar de la pecera" ​‘Pío XII y el Tercer Reich’, de Saul Friedländer, un clásico recuperado El libro ahonda en los motivos que llevaron al Papa a guardar silencio ​"No soy buena persona", un libro que te atraerá y horrorizará a partes iguales Juanjo Durán, guionista, cámara, editor y realizador Si lo hubieras dicho... Un poema de Aurora Varela