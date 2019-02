Sebastián Palomo Danko escribe su primera novela "La culpa es tuya" Después de tantas novelas de amor protagonizadas y escritas por mujeres, por fin uno de "ellos" toma la palabra Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de febrero de 2019, 17:58 h (CET)

El amor tienes estas cosas, diría Él, quizá para justificarse o para intentar levantar cabeza después del desastre que ha organizado con sus infinitas ganas y su ilimitada torpeza. Él se lo ha buscado. El amor es así: impredecible, arrebatador, vertiginoso, voraz,…

Y a todos nos da un poquito de miedo. Pero ¿quién es el listo que puede resistirse? ¿Quién no ha la ha cagado alguna vez y ha preferido salir corriendo por temor a no dar la talla?



Ternura, pasión, sexo, humor… Con esta arrolladora primera novela, Sebastian Palomo Danko nos ofrece un divertido y sincero recorrido por el mundo de los sentimientos, las dudas, las contradicciones, los aciertos y los errores, los miedos y las desconfianzas. Una espléndida narración, rabiosamente moderno, que nos describe a todos y nos habla a todos. Y es que nadie está libre de culpa cuando del amor se trata.



El autor

Sebastián Palomo Danko (Madrid, 22 de noviembre de 1977). Licenciado en derecho y empresariales inicia su actividad profesional trabajando en la banca. Rápidamente se decanta por el derecho y ejerce dicha actividad durante 6 años especializándose en el urbanismo.



En el año 2006 decide dar un giro radical y probar suerte en el mundo taurino, tomando la alternativa en el año 2007 y ejerciendo dicha actividad hasta 2015. Inicia en ese momento su actividad empresarial, que compagina con trabajos de y exposiciones fotográficas.



