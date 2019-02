​¿Cómo ganar dinero con el scalping? Como en cualquier tipo de negociación, la elección del bróker es muy importante Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de febrero de 2019, 16:41 h (CET)

Ya seas un trader principiante o profesional seguro que has oído hablar del scalping . Esta técnica de Trading, considerada agresiva, es la forma más rápida para particulares. Pero, ¿qué es el scalping y cómo ganar dinero con él?



¿Qué es?

El scalping es un tipo de trading a corto plazo que implica conseguir ganancias de capital pequeñas pero frecuentes en pequeñas operaciones con un riesgo limitado.



El scalper abre y cierra una posición en un corto intervalo de tiempo, del orden de segundos a minutos.

El scalping se realiza con un fuerte apalancamiento y está enfocado en la negociación en el mercado de divisas. De hecho, el Forex es un mercado volátil y esta volatilidad de los pares de divisas permite que el scalper en Forex gane en promedio de 100 a 200 pips.

El scalper a menudo precisa del uso de robots (asesores expertos de especulación) pero sigue siendo accesible a los traders minoristas, en contraste con la negociación de alta frecuencia, que requiere un equipo profesional muy caro y una conexión Internet de las más rápidas.



¿Cómo operar en el scalping en 5 pasos?

1) Examina las condiciones del mercado.

2) Elige el instrumento con el que deseas operar, por ejemplo euro dólar.

3) Identifica la tendencia: alcista, bajista o en rango.

4) Posiciónate según tu estrategia.

5) Mientras que cada scalper tiene su propia estrategia de scalping de Forex, la mayoría analiza los niveles clave del día, el calendario económico y los soportes y resistencias antes de tomar posiciones.



¿Qué Bróker debo elegir para operar en el mercado de valores?

En el scalping, como en cualquier tipo de negociación, la elección del bróker es muy importante. Para el scalping, el bróker debe cumplir con condiciones específicas, en particular:



- Tener spreads competitivos.

- Tener una buena ejecución de órdenes.

- No límitar el scalping.



Para elegir tu bróker, puedes comenzar eliminando:



- Brókers que no lo permiten.

- Brókers que no proporcionan un tipo de ejecución STP o ECN.



¿Podemos vivir del scalping?

Muchos traders quieren ganarse la vida con el trading. Incluso si es posible, hay que tener en cuenta que requiere tiempo y experiencia. A continuación vamos a proporcionar unos consejos para sacar la mayor rentabilidad del scalping:



- Operar en tiempos de alta volatilidad

- Usar stop loss para limitar perdidas

- Establecer objetivos pequeños

- Seguir una estrategia de trading bien definida

- El scalping puede ser arriesgado pero también rentable

- Saber manejar el estrés



¿Es el scalping para mí?

Al leer este artículo, es posible que el scalping te haya conquistado, pero antes de lanzarte a operar, recuerda:



- ¿Tienes tiempo para dedicarte a tu trading?

- ¿Te gusta aprender?

