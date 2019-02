El Barcelona de Heurtel descabalga al Real Madrid (93-94) El Barcelona de Pesic (sexto título de azulgrana: tres Copas, dos Ligas y una Euroliga) revalida su corona de campeón de la Copa del Rey merced a un inmenso cuarto final de su base francés (elegido MVP por segunda vez consecutiva) superando al gran tercer cuarto del Real Madrid, aunque todo se resolvió en la prórroga con una canasta no exenta de polémica de Tomic. Rafael Merino

domingo, 17 de febrero de 2019, 21:07 h (CET) O el factor público (13.468 espectadores) en contra hace encogerse a los equipos o los suele motivar. El Barcelona lo encontró como un elemento favorable. Su puesta en escena fue convincente. Nada de asustarse. Sí pareció estar más atenazado el Real Madrid: complicadas selecciones de tiro y ralentización en el movimiento del balón. Después del típico intercambio de canastas, destacamos el primer parcial sólido favorable al Barcelona: 0-9 para un marcador de 7-14. Nada preocupante para unos ni tampoco ilusionante para otros. Y dos síntomas para estudiar: 14 puntos en la pintura del Barça (sí Tomic estaba al frente) y sólo Campazzo y Randolph como anotadores blancos; Ayón (4 puntos) estaba muy defendido. El cuarto se cerró con un 16-20.



Factores que no escaparon a los técnicos. Laso comprendió que debía dar solidez a su defensa. Tavares detuvo la sangría en la zona y Reyes y Taylor se encargaron de bregar con el resto. La anotación recayó en Llull. Sus dos triples no sólo frenaron otro estirón del Barcelona, sino que elevaron al Real Madrid: de un 19-25 se pasó a un 27-25. Lástima para los blancos su obstinación en el perímetro. El nivel en defensa subió sin obtener réditos sólidos en ataque (salvo mejoría de Ayón, con 8 puntos y 11 de valoración, el más completo de todos). Nada destacable sucedió en los siguientes cinco minutos. Hubo una especie de tregua en puntos, aciertos, errores y demás elementos que no alteraron el equilibrio de esta cita de tronío (35-35). Pero un apunte. Pesic tenía el ritmo en su casilla: el Real Madrid firmaba su peor anotación (38% de acierto) del torneo al descanso.



Vendaval blanco

Lo tenía. Porque detener a la bestia que el Real Madrid lleva dentro es una misión inalcanzable en la mayoría de las ocasiones. El Real Madrid decidió atacar la Copa del Rey. Y de qué manera lo hizo. Bordó el tercer cuarto en defensa y en ataque. Fue un Real Madrid muy coral. Y el Palacio entró en ebullición, lógicamente. Era un todo en uno ante un Barcelona desdibujado, desconectado. Tomic ya no estaba, o Ayón lo había anulado. Lo mismo puede decirse de Heurtel. La fórmula Causeur da éxitos. Y tampoco Pangos o Hanga dieron carrete a la causa.



Y en ataque, el Real Madrid fue un vendaval. Con Campazzo haciendo de las suyas, la velocidad y la anotación se apoderó del Real Madrid. Fueron cayendo en cascada canastas de dos y triples (5, como en los dos anteriores cuartos). De todos los colores y formas, y con Ayón, Randolph y Causeur como máximos exponentes. El parcial del cuarto fue abrumador: 25-11. Pesic debía mover su pizarra o el Barcelona estaría abocado a la derrota. Les quedaba un cuarto para rehacerse del golpe y desconectar a la fiera. Y qué mejor que hacerlo a base de triples (Claver, Oriola y Heurtel). Y de inmediato. Tres consecutivos volvieron a posicionar al Barcelona (61-55). Era el huracán Barça. Quedaban 8 minutos. Una inmensidad.



Vendaval Heurtel

La emoción apareció en escena. Justo cuando menos minutos quedaban. Siempre puntual. Un triple de Kuric acercó más al Barcelona: 61-58. Los azulgranas habían regresado, con Heurtel como figura (fue el MVP del partido, renovando el logrado en la pasada edición). El Real Madrid debía volver a ganar el encuentro. Huertel lo levanto: 61-63. En menos de cinco minutos, el Barcelona le devolvía el golpe al Madrid. A base de acciones individuales y colectivas en defensa. Volvió la garra a la hora de defender. El parcial era contundente: 3-16. Quedaban algo más de 5 minutos. Otra final dentro de la final. Y en esa final, y gracias al base francés, que hizo diabluras, el Barcelona devolvió el golpe, una y otra vez al Real Madrid. Los azulgranas se presentaron con un 73-76 a los instantes finales. Lo tenían en su mano, pero fue el momento de Llull. Se la jugó y llevó la final a la prórroga.



La intriga adquirió tintes dramáticos durante la prórroga. Aciertos y errores dando alternancia en el marcador. Anotar era una cuestión de alto riesgo. El tiempo trascurría deprisa y ambos mantenían sus opciones (87-87), restando un minuto y medio. Un tiro libre de Pangos y un mate de Tomic, sumado al error de Llull, situaron a los azulgranas con ventaja hacía el título. Les separaban sólo 40 segundos. Y tras unos tiros libres de Singleton y un mal ataque blanco, todo parecía decantado. Pero no. En menos de diez segundos sucedió una falta clamorosa sobre Singleton, una canasta y tiro adicional de Carroll y una canasta final de Tomic, sobre la bocina, que se resolvió con revisión arbitral y mucha polémica, y así se acabó una final que corona al Barcelona de Heurtel.

