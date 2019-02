Empates sin brillo de Albacete y Dépor en la zona alta Los albaceteños acabaron con la pólvora mojada Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 17 de febrero de 2019, 08:42 h (CET) El Albacete Balompié y el RC Deportivo de La Coruña han firmado este sábado sendos empates, ante Real Zaragoza (0-0) y Nàstic de Tarragona (1-1), en la 26ª jornada de LaLiga 1/2/3, dejando la zona alta de la clasificación con pocos cambios y favoreciendo así a su inmediato perseguidor, el Granada CF.



En el estadio de La Romareda, los albaceteños acabaron con la pólvora mojada tras un duelo en el que las más claras oportunidades fueorn del bando local. Merced a esta igualada sin tantos, el Albacete aguantó su liderato con 49 puntos, tan solo con dos de ventaja frente al Dépor.



Por su parte, al conjunto coruñés se le escapó la victoria en los compases finales de su cita en casa frente al Nàstic. Edu Expósito había adelantado a los locales nada más arrancar la segunda parte, pero Luis Javier Suárez rubricó el 1-1 definitivo en el minuto 84 con un remate a la escuadra izquierda.



Además, de los inmersos en la lucha por los 'playoffs', destacó el triunfo del Real Oviedo en su estadio sobre la AD Alcorcón. Un escueto 1-0, gracias a un gol de Sergio Tejera en el 81', otorgó alegría a las gradas del Carlos Tartiere. De tal manera, los ovetenses suman ahora 42 puntos, justo un puesto por encima de un Cádiz CF que no afloja.



Y es que los gaditanos vencieron en el Ramón de Carranza al CD Tenerife, por 2-0 tras las dianas de Edu Ramos en el minuto 48 y de Jairo Izquierdo en el 72. Con ello, el Cádiz tiene 41 puntos en la séptima posición y los tinerfeños continúan con 27 en la decimosexta plaza.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Triunfo por inercia de un Barça sin adornos El Valladolid, derrotado por un penalti anotado por Messi (1-0) Goles son amores Messi y Suárez forman una de las parejas más reconocidas a la hora de golear, pero dúos de nivel como Sarabia-Ben Yedder, Neymar-Mbappé o Ronaldo-Mandzukic no están tan lejos de ellos La Juventus despacha al Frosinone antes de ir al Metropolitano El objetivo de la 'Vecchia Signora' es ganar la Champions League El Granada remonta en El Arcángel y sigue cerca del liderato Los granadinos alcanzaron los 47 puntos para colocarse segundos El Tottenham carbura y deja noqueado al Dortmund 3-0 del conjunto inglés ante un rival sin chispa