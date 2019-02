Seis novelas que te ayudarán a reactivar tu vida sexual La venta de juguetes sexuales se dispara un 31% en estas fechas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de febrero de 2019, 08:42 h (CET) Con la llegada de San Valentín son muchas las parejas que deciden darle algo de chispa a su vida sexual. Tal es así que, según los datos que maneja el comparador de seguros Acierto.com, la venta de juguetes sexuales se dispara un 31% en estas fechas. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que la frecuencia de relaciones puede convertirse en algo rutinario. Pero los juguetes sexuales no son lo único que pueden devolver la pasión a las sábanas.

De hecho no son pocas las novelas románticas capaces de despertar nuestros instintos más básicos y que permiten dar rienda suelta a la imaginación. Y porque gozar de una vida sexual es imprescindible para cualquier pareja, la entidad ha recopilado una serie de obras que no deberías perderte. Ahí van. Juego y distracción, James Salter El novelista estadounidense comienza la narración describiendo la vida de un compatriota, cuyo nombre se desconoce, en Autun, una región francesa. En esta localización tendrá lugar una especie de “trío amoroso” que solo se consumará por parte de dos de ellos: Dean, otro joven americano adinerado e inseguro, y Anne-Marie, una adolescente francesa con la que Dean mantiene una relación amorosa, y sobre todo sexual.



El narrador de la novela conocerá, y sobre todo imaginará, desde otro punto de vista los encuentros entre ambos mientras es testigo de la decadencia en la vida de Dean. La fina prosa con la que el autor trata las múltiples escenas de sexo hace que esta novela sea perfecta para quienes disfrutan de las historias eróticas cuidadas y elegantes. Lo que no quiere decir que no sean explícitas, que lo son. Pídeme lo que quieras, Megan Maxwell Esta novela es solo una de las tantas que esta autora española ha escrito bajo el corte del género romántico y el erotismo. Las morbosas relaciones sexuales de una empleada y su jefe son contadas con todo detalle por Maxwell. Además, Pídeme lo que quieras rompe la norma de las relaciones sexuales “convencionales” y se aventura a describir tríos y orgías con toda naturalidad, lo que la hace una novela ideal para quien quiera abrir su mente a nuevas experiencias en sus relaciones sexuales. Amos y Mazmorras, Lena Valenti Leslie es policía en Nueva Orleans que tras la desaparición de su hermana tendrá un papel fundamental en su búsqueda. Una “aventura” en la que se verá obligada a adoptar el rol de sumisa en un juego de látigos, cuerdas y bridas. La misión la llevará a cabo con Lion Romano, un atractivo subdirector del FBI, que lidera la investigación de la desaparición de la joven. Ambos vivirán una apasionada relación en la que el trabajo y el placer se mezclan en una misteriosa y sensual historia. Crossfire, Sylvia Day La terapia de pareja entra en juego en esta historia que se alarga hasta cinco tomos. La historia de los protagonistas, quienes se conocen por ser jefe y empleada, va evolucionando a lo largo de las entregas. Mientras discurre la trama central, las fogosas relaciones sexuales entre ambos es lo único que funciona en su relación. Una novela en la que encontrarás de todo: amor, sexo, celos, desconfianza y hasta un crimen. Valentina, Guido Crepax Valentina es una heroína que entre aventura y aventura tiene escarceos amorosos con varios de los personajes de la trama. En ese cómic, creado en 1965, su autor trata el tema del amor y del sexo de manera directa, explícita y sin rodeos. Las trabas morales no tiene cabida en la vida de Valentina. Ardiente verano, Noelia Amarillo Tras verse obligada a pasar el verano en un pueblo, María, una joven madre afincada en la ciudad, comienza una tórrida relación “a ciegas” con un hombre que no le permitirá ver su rostro. Eso sí, María conocerá a la perfección sus manos. Esta novela, plagada de escenas de sexo contadas desde una perspectiva romántica es perfecta para quien le guste combinar el misterio, el amor y la pasión en una sola trama. Terapia Sexual A pesar de nuestras recomendaciones, en algunos casos y fruto del paso del tiempo y el desgaste general de la pareja, el sexo puede convertirse en algo rutinario. La falta de deseo, la incomunicación o incluso las infidelidades son síntomas que determinan la necesidad de mejorar nuestra vida íntima. Pero no siempre sabemos hacerlo y ni siquiera reconocerlo.



De hecho, a pesar de que el 34% de los españoles reconoce haber tenido algún problema de naturaleza sexual,sólo el 15% ha consultado con un profesional. Una cifra muy baja teniendo en cuenta que el 67% considera muy importante la actividad sexual, según datos a los que ha tenido acceso el comparador de seguros de salud.



Las terapias de parejas o el coaching sexualson una herramienta muy útil para reactivar nuestra vida sexual. Incluso los expertos recomiendan acudir a estos tratamientos sin mecesidad de tener pareja estable. ¿La razón? Que gracias a ellos lograrás conocerte mejor y beneficiará tus relaciones afectivas. Un tipo de profesional al que habitualmente resulta más complicado acceder a través de la Seguridad Social. Una póliza de salud privada, sin embargo, te permitirá hacerlo de diferentes modos.



Incluso existen seguros de reembolso que devuelven un porcentaje -habitualmente de hasta el 80%- y que permiten escoger al profesional libremente. Eso sí, debes saber que la mayoría de aseguradoras establecen algunas limitaciones en lo que al acceso al psicólogo se refiere, como un número determinado de sesiones y similares. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Huso publica el nuevo libro de Javier Valenzuela, 'Pólvora, tabaco y cuero' Una novela negra en el Madrid de la Guerra Civil Dices: Si escribes un poema Un poema de Ángel Padilla "Cuando la infancia terminó, lo único que quería era salir de ese relato" Entrevista a José Ioskyn "Me apetecía escribir un fresco del siglo XVIII, pero contado desde el punto de vista de las mujeres" Entrevista al escritor Fernando J. Múñez El adiós Un poema de Esther Videgain