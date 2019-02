Zaniolo impera sobre un Oporto que sale vivo Adrián permite a los portugueses arreglar un mal resultado Redacción Siglo XXI

miércoles, 13 de febrero de 2019, 08:49 h (CET) La AS Roma ha ganado este martes el pulso de ida al FC Oporto (2-1) en el Stadio Olimpico de la capital italiana, cobrando ventaja en estos octavos de final de la Liga de Campeones gracias al doblete de un Nicolò Zaniolo que imperó sobre un Oporto que, pese a la reacción tardía, deberá remontar en el Stadio do Dragao.



Sigue abierta esta eliminatoria en la que el Oporto salió vivo del 'Colosseo' romano. La Roma, en su primera victoria sobre el Oporto en 'Champions' en cinco partidos, tuvo más pegada y mejores ocasiones claras, pero el palo e Iker Casillas hicieron que el equipo luso se mantuviera dentro del cruce, pero sobretodo el gol de Adrián López en una jugada bastante aislada.



Quizá el 2-0 fuera demasiado premio para una Roma espesa, que mostró la misma cara que le hace estar sexto en la Serie A y con el título doméstico perdido. Aún así, el joven Nicolò Zaniolo, desde el extremo derecho pese a ser un centrocampista ofensivo zurdo, permitió a la Roma obtener una ligera ventaja que deberá hacer buena en la vuelta.



Empezó triste el partido, con demasiado respeto mutuo y sin ningún equipo mirando hacia la portería rival con atrevimiento. La primera ocasión de cierto peligro la tuvo Pellegrini para la Roma en el minuto 27, contestada por Fernando tres minutos después. Una primera media hora sin ataque ni lucimientos.



Pero ahí la Roma despertó, y en el minuto 37 Edin Dzeko tuvo la mejor del partido hasta el momento, con un recorte precioso dentro del área para ponérsela en la derecha y rematar al palo, con Casillas ya superado. El meta español, tras la reanudación, mantuvo el 0-0 despejando un trallazo de Cristante dentro del área, demasiado centrado.



El Oporto no tuvo su primera ocasión clara hasta el minuto 57, cuando a la salida de un córner Danilo remató de cabeza en el palo corto, pero demasiado cruzado. El balón pasó entre Mirante y Florenzi y rozando la madera. Pero el equipo de Sérgio Conceiçao miraba más a Casillas que no a sus delanteros.



El español atajó varias ocasiones, como un disparo de Pellegrini tras una buena jugada de Cristante, pero no pudo hacer nada cuando Zaniolo apareció con dos zarpazos. El Shaarawy centró desde la izquierda, Dzeko controló con habilidad haciendo de boya, la dio a Zaniolo y el joven centrocampista italiano, zurdo cerrado, remató cruzado con la derecha superando a Casillas.



Primer gol en la 'Champions' para un Zaniolo que, sin el delantero checo Patrik Schick ni los extremos Cengiz Ünder ni Diego Perotti, fue la gran apuesta del técnico romanista Eusebio di Francesco. Y seis minutos después, con Dzeko también en el origen del gol con un disparo raso que se estrelló en el palo, Zaniolo batió a Casillas con la derecha, con un premio a seguir la jugada.



La Roma, que festejaba ese 2-0 que les dejaba con medio pie en los cuartos de final, no cerró el partido y dejó que el español Adrián López, que había entrado por el lesionado Brahimi --el mejor del Porto arriba--, recogiera un balón caído del cielo para empalmar con la diestra y recortar distancias en el marcador, dando mucha vida al equipo portugués.



Dispuso el Oporto de sus mejores momentos, con la Roma acongojada y metida atrás. Lo probó Herrera, con un disparo lejano muy roscado del mexicano que lamió el poste, pero la Roma fue quien perdonó, de nuevo, estrellando Kolarov un misil en la cara de Iker Casillas, que con su sangre de la nariz dio prueba de que lo dio todo por su equipo, para estar a un gol de remontar el cruce pese a la exhibición de Zaniolo.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AS ROMA, 2 - FC OPORTO, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

AS ROMA: Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini (Nzonzi, min.83), Cristante; Zaniolo (Santon, min.87), Dzeko y El Shaarawy (Kluivert, min.90).



FC OPORTO: Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otávio (Hernani, min.84), Danilo, Herrera; Fernando (André Pereira, min.76), Soares y Brahimi (Adrián, min.68).



--GOLES.

1-0. Min.70, Zaniolo.

2-0. Min.76, Zaniolo.

2-1. Min.79, Adrián López.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL). Amonestó a El Shaarawy (min.88) en la Roma y a Herrera (min.74) en el Oporto.



--ESTADIO: Olímpico.

