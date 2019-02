El Barça tira de 'Soluciones Hanga' y vence al Zalgiris

El Barça Lassa ha ganado este jueves al Zalgiris Kaunas (78-72) en el Palau Blaugrana liderado en su tramo final por un aguerrido Adam Hanga que solucionó la papeleta que era el partido hasta entonces, con unos lituanos muy arropados en la grada que jugaron duro y no pusieron nada fácil al Barça Lassa lograr un triunfo clave en sus aspiraciones de 'playoffs'.



La derrota de Olympiacos ante Maccabi Fox Tel Aviv (65-64) en Israel daba al Barça la oportunidad doble de, por un lado, seguir a una victoria de un Anadolu Efes Istanbul que vapuleó al Herbalife Gran Canaria (93-74), y de ponerse con un triunfo de margen sobre los de El Pireo. Y los blaugranas no fallaron.



Con este sufrido triunfo, el Barça se enroca y sigue aspirando al 'Top 4' más allá de quedarse muy cerca ya de los 'playoffs'. El Zalgiris nunca le dio la espalda al choque sabiendo que, con esta derrota, se marchan heridos de muerte de Barcelona, pero la aparición de 'Soluciones Hanga', con tapón, tiros libres y robos para canastas inverosímiles fue tan clave como necesaria.



No encontraba el Barça la vía fácil al aro, pese a tener a Kevin Seraphin entonado en la pintura, aunque fuera yendo de menos a más, o a Pierre Oriola mostrando su sangre blaugrana para pugnar con todo lituano que se le pusiera por delante. Y Hanga, cuando Zalgiris se puso 71-68, apareció para sentenciar.



Llegó el Barça Lassa a tener 10 puntos de diferencia (48-38) arrancando el tercer periodo, pero el guión estaba ya escrito y con aires de sufrimiento y agonía. El capitán Ante Tomic, el mejor valorado del Barça Lassa, también supo poner temple al final, calmando a los suyos y poniendo galones en pista. Un buen rendimiento colectivo para enlazar la segunda victoria tras la lograda ante Olympiacos.



¿PALAU O ZALGIRIO?

El partido se disputó en el Palau Blaugrana, en la Avinguda de Joan XXIII de Barcelona, pero pareció que el feudo fuera el Zalgirio Arena de Kaunas. Masiva presencia de seguidores visitantes, en la zona habitual pero también repartidos por el resto de la grada, hizo que los 'Dracs 1991' y el resto de afición blaugrana quedara silenciada en varios momentos calientes del choque. Un factor importante para los jugadores que no fue decisivo.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA LASSA, 78 - ZALGIRIS KAUNAS, 72 (45-38, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA LASSA: Pangos (5), Kuric (6), Claver (2), Singleton (6), Tomic (11) --cinco inicial--; Séraphin (12), Hanga (14), Blazic (2), Heurtel (10), Oriola (10).



ZALGIRIS KAUNAS: Wolters (15), Milaknis (17), Grigonis (2), White (10), Kavaliauskas (4) --cinco incial--; Davies (8), Thompson (-), Walkup (4), Westermann (-), Jankunas (4), Ulanovas (8).



--PARCIALES: 23-20, 22-18, 15-24 y 18-10.

--ÁRBITROS: Pukl (SLO), Koromilas (GRE) y Koljensic (MON). Eliminaron a Davies en el Zalgiris Kaunas.



--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 5.416 espectadores.