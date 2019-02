El Barça busca anular a 'Saras' para seguir soñando Los jugadores llegan en un excelente estado físico Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 7 de febrero de 2019, 08:54 h (CET) El Barça Lassa recibe al Zalgiris Kaunas este jueves (21.00 horas) en el Palau Blaugrana, para la 22ª jornada de la Euroliga, con la intención de anular la amenaza del equipo de Sarunas Jasikevicius, seguir soñando con el 'Top 4' y dar continuidad al gran juego mostrado ante Olympiacos.



Pese a que el Zalgiris está en el polo opuesto al equipo que firmó la 'Final Four' el año pasado, entre otras cosas porque Kevin Pangos fichó en verano por el Barça, el equipo lituano es un reto para unos blaugranas que, tras deslumbrar en El Pireo, quieren evitar cualquier tipo de sorpresa.



Ese triunfo por 55-76 ante Olympiacos, al que el Barça dejó en su peor registro anotador en esta Euroliga, permitió al equipo de Svetislav Pesic olvidar las dos derrotas previas ante Maccabi y CSKA Moscú. Un triunfo redentor, dando la mejor versión coral y ganando un duelo más fuera de casa.



Con los jugadores en buen estado físico, incluido Thomas Heurtel según comentó Pesic en la previa del duelo, enfrente tendrán a un Zalgiris herido. Éste, teniendo a 'Saras' como faro en el banquillo, dará pelea más allá de que el técnico sea querido en Barcelona y él quiera al club culé.



Zalgiris sólo ha ganado ocho partidos en esta competición, y un único duelo de los últimos siete en la Euroliga. Pero la mitad de sus victorias han sido a domicilio, señal y motivo para que el Barça afronte el choque con la misma seriedad, e idéntico hacer defensivo, si quiere encarrilar bien el tramo final de la fase regular.



Habrá que ver si Kevin Pangos, ante su exequipo, puede brillar con luz propia o si los nervios, por el recuerdo del pasado, le juegan una mala pasada. En la primera vuelta, el Barça asaltó el Zalgirio Arena (85-88) con 10 puntos y 5 asistencias del base, aunque el mejor fue Kyle Kuric, con 15 puntos fruto de un 5/6 en triples.



La gran amenaza del Zalgiris, en busca de un triunfo que pueda servir de punto de inflexión para ellos, es el pívot Brandon Davies. Es su máximo anotador y referencia en la pintura, por lo que el papel de Kevin Séraphin, cada vez más entonado tras abrir la temporada lesionado, se presume clave, así como el de Pierre Oriola o Ante Tomic.



FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA LASSA: Pangos, Kuric, Hanga, Claver, Tomic --posible quinteto inicial--; Séraphin, Ribas, Singleton, Blazic, Heurtel, Pustovyi, Oriola.



ZALGIRIS KAUNAS: Wolters, Grigonis, Ulanovas, Jankunas, Davies --posible quinteto inicial--; Walton Jr, Thompson, Walkup, Birutis, Milaknis, White, Kavaliauskas.



--ÁRBITROS: Pukl (SLO), Koromilas (GRE) y Koljensic (MON).

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

