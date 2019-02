El Manchester City sale líder de Goodison Park Empatados a puntos con un Liverpool con un partido menos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 7 de febrero de 2019, 08:53 h (CET) Triunfo de los 'citizens' por 0-2 en el campo del Everton

El Manchester City se ha situado este miércoles como líder provisional de la Premier League, merced a su victoria por 0-2 en el campo del Everton con tantos de Aymeric Laporte y Gabriel Jesus, en un encuentro de la jornada 27 adelantado debido a otros compromisos de los 'citizens' en la Carabao Cup.



Así, los pupilos de Pep Guardiola se llevaron los tres puntos de Goodison Park para ponerse con 62 en lo más alto de la tabla. Es la misma cosecha que tiene el Liverpool, éste con un partido menos, pero el City tiene mejor diferencia de goles general y también particular respecto con los 'reds'.



Laporte abrió el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad, con un potente cabezazo a la salida de una falta lateral que había botado el mediapunta canario David Silva. El 0-1 respondía al gran desempeño del City antes del descanso, con mucha actividad por la banda izquierda con los alemanes Leroy Sané e Ilkay Gündogan.



El propio Gündogan había estrellado un balón en el travesaño, en el minuto 19, a pase de su compatriota. Ambos se entendían bien con el argentino Sergio Agüero, de nuevo muy enchufado en ataque hasta que los 'citizens' bajaron el ritmo en la segunda parte y decidieron contemporizar.



Los 'Toffees' apretaron de forma deslavazada en los compases finales, pero sin recortar un marcador sentenciado con la diana de Gabriel Jesus en el 90+7'; el ariete brasileño se desmarcó en el corazón del área y batió al portero rival con una vaselina alta. Esto sirvió al City para prolongar su recuperación junto al reciente 3-1 frente al Arsenal, olvidando la derrota previa en St. James' Park (2-1).



La disputa de esta cita en Goodison Park despejó el domingo 24 de febrero en el calendario del City, que en tal fecha jugará la final de la Carabao Cup ante el Chelsea. Mientras, los 'blues' deben aún confirmar el día de su partido contra el Brighton & Hove Albion correspondiente a la jornada 27.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 27.

-Miércoles.

Everton - Manchester City 0-2.

Chelsea - Brighton.(*)

-Viernes 22.

Cardiff City - Watford.

West Ham - Fulham.

-Sábado 23.

Burnley - Tottenham.

Bournemouth - Wolverhampton.

Newcastle - Huddersfield.

Leicester - Crystal Palace.

-Domingo 24.

Arsenal - Southampton.

Manchester United - Liverpool.

(*) Todavía sin fecha confirmada.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC Pts.

1. Manchester City 26 20 2 4 68 20 62.

2. Liverpool 25 19 5 1 56 15 62.

3. Tottenham 25 19 0 6 51 24 57.

4. Chelsea 25 15 5 5 45 23 50.

5. Manchester United 25 14 6 5 49 35 48.

6. Arsenal 25 14 5 6 51 36 47.

7. Wolverhampton 25 11 5 9 33 32 38.

8. Watford 25 9 7 9 33 34 34.

9. Everton 26 9 6 11 36 38 33.

10. Bournemouth 25 10 3 12 37 44 33.

11. Leicester 25 9 5 11 30 31 32.

12. West Ham 25 9 5 11 31 38 32.

13. Brighton 25 7 6 12 27 36 27.

14. Crystal Palace 25 7 5 13 26 33 26.

15. Newcastle 25 6 6 13 21 33 24.

16. Southampton 25 5 9 11 27 42 24.

17. Burnley 25 6 6 13 26 46 24.

18. Cardiff 25 6 4 15 22 46 22.

19. Fulham 25 4 5 16 25 55 17.

20. Huddersfield 25 2 5 18 13 46 11. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Barça y Madrid, con ventaja, apuestan todo al Bernabéu Los blancos salieron fuertes, pero los culés ganaron terreno hasta igualar Las Palmas y el Zaragoza empatan y no se acercan a la zona 'playoff' Partido poco brillante con más empeño de los locales Un Leganés con diez se lleva el derbi y deja al Rayo en descenso El 'Lega' había dejado bien claras sus intenciones desde el inicio El Villamarín atraganta al Atleti Un penalti transformado por Canales derrotó a los colchoneros, disgustados con el VAR El Real Madrid comienza enchufado su febrero de órdago Los merengues ganan 3-0 al Alavés antes de medirse a Barça, Atleti y Ajax