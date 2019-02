Bancos españoles: Cinco puntos clave para 2019

El sector bancario español se encuentra en muy buena forma, lo que ha quedado demostrado en los resultados del cuarto trimestre y anuales de 2018, confirmando beneficios, capital y calidad de los activos satisfactorios. En un nuevo informe presentado hoy, Scope identifica cincos puntos clave en los que los inversores deberían centrarse en 2019.

1. El beneficio y la formación de capital tienden a ser positivos; los objetivos de capital se incrementan Los bancos españoles continúan beneficiándose de un ciclo económico favorable. Los ingresos domésticos se mantienen bajo presión, pero el cambio gradual en la composición de hipotecas a productos con un margen mayor, como crédito al consumo y préstamos a empresas, debería ayudar a los márgenes.

La fuerte rentabilidad y un débil crecimiento de los activos ponderados de riesgo (APR) en España están contribuyendo a una acumulación de capital. La mayoría de los bancos principales han presentado ratios CET1 fully-loaded en un rango de 11% a 12%; ligeramente más alto para Bankia. Varios bancos han incrementado recientemente sus objetivos de capital a medio plazo: Banco Santander (11-12% objetivo a medio plazo), BBVA (rango de 11.5% a 12% para 2019), Bankia (12% en 2020), Caixabank (12% más un 1% de colchón de gestión en 2021), Sabadell (12.5% en 2020). “Basándose en los requisitos de SREP para 2018, estos objetivos implican colchones de aproximadamente 300-400 pb por encima de sus respectivos requisitos de capital CET1,” comenta Marco Troiano, analista en el equipo de instituciones financieras de Scope Ratings y autor del informe. “Creemos que es alentador, en el contexto de incertidumbre con respecto a los futuros factores regulatorios adversos que provienen de TRIM (revisión de los modelos internos de capital), cambios en la contabilidad, y la posibilidad de una supervisión más estricta en la cobertura de NPLs”



2. Las ventas masivas de activos inmobiliarios aceleran el saneamiento de los balances Los bancos españoles han saneado sus balances. La ratio de NPLs en el sector se ha reducido durante los últimos 5 años. En el cuarto trimestre de 2018, BBVA cerró su acuerdo con Cerberus (deconsolidando 13 mil millones de euros brutos en activos inmobiliarios); Caixabank cerró la transferencia de 12.8 mil millones en activos adjudicados a Lone Star; el acuerdo del Banco Sabadell con Cerberus de aproximadamente 9 mil millones se espera cerrar en la primera mitad de 2019; mientras que Bankia alcanzó un acuerdo con Lone Star para vender 3 mil millones en activos improductivos. También han existido varias ventas de menor tamaño de casi todos los bancos a nivel nacional incluyendo el banco malo (SAREB).

Estos acuerdos han permitido a algunos bancos conseguir de una manera anticipada sus objetivos de eliminación de riesgo: la ratio neta de activos improductivos del Banco Sabadell de 1.6% ya es más bajo que su objetivo de 2020 (2%), mientras que Bankia ha reducido sus activos improductivos brutos en 6 mil millones en 2018, dos veces más que la cantidad fijada en su plan de negocios en febrero de 2018.



3. La consolidación continúa Bankia casi ha completado la integración de BMN; Banco Santander está en medio de integrar Banco Popular; Bankinter ha adquirido EVO Banco, y Unicaja está ocupada en conversaciones con Liberbank. Más fusiones entre bancos regionales son posibles. Existe muy poca superposición entre los restantes bancos y bancos que podrían buscar fusionarse para diversificar y expandir sus negocios. Bancos más grandes, como Bankia y Sabadell, podrían plantearse fusiones para agrandar sus franquicias.

“Vemos positiva una consolidación de mercado interna, especialmente entre bancos regionales de menor tamaño ya que permitiría a los bancos agrandar sus esfuerzos de distribución digitales y competir con rivales mayores de tú a tú” afirma Troiano. “Si la crisis bancaria española ha tenido un lado positivo, este ha sido la consolidación interna del sector, la cual ha permitido una racionalización en las estructuras de costes para poder así liberar presupuestos para inversiones muy necesarias en distribución digital”.



4. Hipotecas ligadas al índice IRPH y otros riesgos relacionados con pleitos Las hipotecas ligadas al índice IRPH son el último caso de una larga serie de presuntas malas prácticas bancarias en España, tras las hipotecas con cláusula suelo y los costes originados por hipotecas. Algos casos de hipotecas ligadas el índice IRPH han sido trasladadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual se pronunciará en 2019. Scope no se posiciona en un análisis previo de la decisión final, pero informa del posible riesgo por el que los bancos tendrían que realizar provisiones en el caso de una decisión judicial adversa, aunque el posible impacto sería gestionable por el sector.



5. Requisitos de MREL BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y Bankinter han recibido comunicaciones con respecto a sus niveles de MREL, mientras que otros bancos han estimado sus requisitos basándose en la fórmula predeterminada por el SRB (fundamentalmente dos veces el requisito de capital total incluyendo el colchón combinado de capital menos 125 pb) Santander, BBVA y Caixabank han sido emisores habituales de deuda senior no preferente (SNP) desde 2017. “Con más claridad en los requisitos y un mercado de deuda senior no preferente más maduro, nosotros creemos que en 2019 se verán emisiones de deuda senior no preferente por parte de Banco Sabadell, Bankia, Bankinter y los bancos regionales” afirma Troiano.