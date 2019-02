Discotecas en Barcelona: calidad y variedad para todos los gustos Las salas de la Ciudad Condal crecen en número y en variedad para ofrecer música a todos los oídos Redacción Siglo XXI

miércoles, 6 de febrero de 2019, 08:33 h (CET) La Ciudad Condal es el epicentro de la fiesta en España. El abanico de Discotecas de Barcelona no está haciendo más que crecer en los últimos años debido a un aumento tanto de la oferta como de la demanda. Cada vez hay más personas que llegan a la capital buscando exprimir al máximo cada noche, y cada vez hay más locales que se encargan de darles lo que quieren con una mezcla de la mejor música, la mejor bebida y el mejor ambiente.

Hay muchas zonas de la urbe conocidas por sus discotecas, sus salas, sus clubs y sus locales. Toda la zona de la Villa Olímpica, el puerto, calles como Eixample o Aribau, todos estos lugares se han vuelto muy conocidos entre propios y extraños por convertirse en el corazón de las noches barcelonesas, ofreciendo una gran cantidad y variedad de propuestas para los que disfrutan de diferentes ambientes y diferentes estilos de música.



De hecho, no hay género musical que no suene en alguna sala o club de todos los que habitan en esta enorme localidad. Sea cual sea la música que se quiera escuchar, hay un lugar para disfrutar de ella. Y eso es, precisamente, algo que ha conseguido el enorme crecimiento de las salas de discoteca en los últimos años.

Noches de música en las discotecas barcelonesas



Desde lo más comercial y la pachanga, hasta lo más underground y alternativo. Todo el rango de géneros imaginables puede encontrarse en cualquiera de las salas barcelonesas, y algunas incluso gozan de un trato especial para sus clientes a través de los servicios para VIP (lista vip, reserva de mesa vip, etc.).



Los amantes del House pueden disfrutar de la mejor fiesta con las sesiones de artistas del calibre de Afrojack, Wally Lopez en salas como Opium Barcelona, en pleno Paseo Marítimo, Shoko, en la misma zona, o Bling Bling Barcelona. Son dos de los grandes referentes para quienes buscan disfrutar de las noches más largas y divertidas.



Podemos echar un vistazo a otro género, como es el del Hip Hop y el R&B, para toparnos con nombres también bastante conocidos para todos aquellos que se mueven por la zona. Shoko y Opium Barcelona vuelven a figurar aquí, ya que su oferta musical es bastante amplia y figurar en alguna lista vip de su local es sinónimo de disfrutar de una fiesta de lo más especial con amigos y buena música sentados en una mesa vip; pero también debemos sumar otros nombres como Catwalk, Pacha Barcelona o Jamboree, muy conocidas por su especialidad en esto.



Quedarnos aquí sería quedarnos a menos de la mitad del camino, porque hay mucho más. Los ritmos latinos se apoderan de los bailarines que prefieren mover mucho más el esqueleto en discotecas como Mojito, Soho o Barrokos. Son tres nombres diferentes, pero tienen algo en común, y es que además de disponer de una sala enorme para bailar, la Pachanga y el ritmo salsero son los que llevan la voz cantante en cada fiesta que se celebra.



El Pop tampoco puede faltar a su cita, y aquí es donde la Sala Apolo y, sobre todo, Razzmatazz, cogen la batuta. Lugares amplios, donde disfrutar tanto de conciertos como de sesiones de música popera con noches temáticas que pueden hacerte descubrir el K-Pop, un fenómeno que procede de Corea. Si te va esta música, sin duda son otras dos salas de discoteca muy a tener en cuenta, que cuentan además con servicio de reserva de mesa para quienes buscan algo más VIP.



La noche en Barcelona está repleta de opciones para tener una buena fiesta. La Ciudad Condal es un lugar cosmopolita, un cruce de culturas y de gentes ideal para conocer otras formas de pensamiento y hacer descubrimientos constantemente. Aquí hemos repasado precisamente el paseo musical que se puede hacer cada noche en la ciudad, pero hay más nombres, como Otto Zutz Barcelona o incluso Eclipse Hotel W, que también deben tenerse muy en cuenta.



Discotecas en Barcelona hay muchísimas, cada club y sala se encargan de contentar a los amantes de cada género musical. Da igual el tipo de público y de música que se busque, siempre habrá un nombre que lo ofrezca, y además con una variedad y una calidad indiscutibles, amén de unos servicios de reserva de mesa y de lista vip realmente buenos.

