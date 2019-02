Fernando Gaviria: "Me encanta la velocidad y la emoción de un esprint" El ciclista colombiano ha protagonizado uno de los grandes fichajes de invierno al romper su contrato con Quick-Step y comprometerse con el UAE-Team Emirates Rafael Merino

lunes, 4 de febrero de 2019, 14:35 h (CET) Colombia no es una tierra exclusiva de ciclistas escaladores. Los colombianos cuentan con un esprínter capaz de emocionarse en su constante devoción hacia el ciclismo. El responsable es Fernando Gaviria (La Ceja, Antioquia; 1994). A sus 24 años, el colombiano está considerado como un referente en las llegadas masivas. Criado en la pista (es campeón del mundo en Ómnium), Gaviria se caracteriza por ser un velocista explosivo, voraz y victorioso. Cuenta con 4 etapas en el Giro de Italia (en 2017, en la edición del centenario); 2 etapas en el Tour de Francia (ganó en la primera etapa que corrió); una París Tours y el haberse enfundado el maillot rosa y amarillo. Después de 32 triunfos en tres temporadas y media en el poderoso Quick-Step, escuadra en la que dio el salto a profesionales, Gaviria ha dado un giro a su carrera. El velocista colombiano ha protagonizado uno de los grandes fichajes de invierno al romper su contrato con Quick-Step y comprometerse con el UAE-Team Emirates. Y en su debut como su nuevo equipo, en la Vuelta a San Juan (Argentina), firmó sus dos primeras victorias.



El ciclista colombiano Fernando Gaviria, con los nuevos colores del UAE-Team Emirates.

Usted comenzó su carrera en el ciclismo en pista, ¿cómo recuerda aquellos años?

El ciclismo en pista es una disciplina tan agradable que sólo puedo tener buenos recuerdos. Para un niño pequeño era muy divertido correr en la pista, poder mejorar una y otra vez tus habilidades con la bicicleta, poder competir con otros ciclistas y todo ello de manera muy seguro porque corres en un área sin automóviles. Todo fue un juego muy divertido.



Porque usted estaba predestinado a ser ciclista…

El ciclismo es un legado familiar. Mi padre es un exciclista que, cuando dejó de competir, se convirtió en entrenador de ciclismo. Mi hermana, dos años mayor que yo, es una ciclista de pista. A pesar de esta herencia, mi primera actividad deportiva fue el patinaje, pero pronto seguí sus pasiones, que también se convirtió en mi pasión.



¿Qué influencia han tenido en su carrera: Efraín Domínguez, una leyenda del ciclismo colombiano?

Efraín Domínguez dio una gran contribución a mi carrera, ya que lo conocí cuando era muy joven y tenía mucho que aprender. La pista fue mi campo de formación, todo lo que aprendí allí me resulta muy útil ahora cuando estoy compitiendo en carretera.



Colombia siempre ha destacado por ciclistas escaladores; ¿Cómo se hace uno esprínter?

Tal vez es porque pasé muchas horas pedaleando en la pista y tal vez es algo relacionado con mis habilidades físicas. Siento que es una mezcla de ambas razones y me gusta el resultado. Me encanta la velocidad y la emoción de un esprint.



Usted es un esprínter, pero ¿qué características debe tener el compañero que ejerza de lanzador en el sprint?

La figura del lanzador de un sprint se está volviendo cada vez más importante en el ciclismo reciente, porque ahora mismo hay pocos equipos que pueden establecer un ritmo adecuado a muchos corredores. Por lo tanto, el último hombre de un velocista debe tener piernas fuertes, lo que puede permitirle aumentar la velocidad y mantenerla durante cientos de metros; también creo que debe tomar decisiones rápidas para elegir la mejor posición en el grupo; y claro saber leer el momento oportuno de lanzar al velocista en el mejor momento posible.



¿Qué pasa en esos últimos 200 metros antes de cruzar la línea de meta?

Tu mente está concentrada en tratar de presionar lo más posible los pedales, porque percibes que hay una línea de meta que quieres cruzar el primero como sea. Por supuesto, también mantienes los ojos en tus oponentes, intentando aprovechar las ventajas de las transmisiones, el posicionamiento y sus posibles errores.



Usted saltó al panorama ciclista en el Giro de Italia, ¿qué recuerda de aquella edición de 2017?

Después de dos temporadas (2015 y 2016), en las que obtuve las primeras victorias en carretera, algunas de ellas bastante importantes como la etapa en Tirreno-Adriático y en el Tour de Polonia; en 2017 conseguí debutar en una gran vuelta por etapas como era el Giro de Italia. Eso ya era un éxito, pero después de solo tres etapas logré ganar una etapa. Es difícil describir los sentimientos que tuve en ese momento y las emociones adicionales que viví con mi familia a la llegada cuando gané, posteriormente, tres etapas más. ¡Y encima gané, y me encantó ganar, el jersey por puntos!



¿Y cómo cambia un equipo del poderío de Quick-Step por irse a los UAE Team Emirates?

Pasé años increíbles en mi antiguo equipo, gané mucho y mejoré mis habilidades como ciclista, pero sentía que era hora de un cambio y el UAE-Team Emirates me pareció la mejor solución. Se trata de un equipo ambicioso y estoy seguro de que me ayudará a seguir ganando.



¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada?

He comenzado muy bien la temporada en el Tour de San Luis (ha ganado dos etapas) y ahora quiero ser competitivo en la carrera de casa, el Tour Colombia. Entonces mis objetivos son similares a los del año pasado: las clásicas de primavera y el Tour de Francia. Con el personal técnico, los preparadores y la administración del equipo estamos evaluando cuáles son los mejores pasos a seguir para estar listos para esas citas principales.



Hemos leído que su carrera soñada es el Paris Roubaix, ¿por qué es especial esta carrera para usted?

Es una carrera que no puede compararse a ninguna otra. Es una carrera única, es una carrera extrema. Me encantan los adoquines, me encantan los sentimientos que producen las vibraciones de la bicicleta en los adoquines. Sólo el ciclista más fuerte gana esta carrera y realmente algún día me gustaría ser el ciclista más fuerte en esta carrera.



¿En qué cree que puede mejorar?

Siempre puedes mejorar como ciclista, seas o no joven. Siento que puedo mejorar en cada detalle de mis características como ciclista. Me gusta trabajar para mejorar en todos los aspectos, no me centro en ninguno en concreto.



¿En qué ciclistas se fija usted?

No hay un ciclista en particular, miro a todos mis oponentes, es importante entender cuáles son sus mejores habilidades y aprender de ellos.



Nairo, Urán, Chaves, López, Henao, usted, ¿vive Colombia una época dorado de ciclismo?

