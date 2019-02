Merecemos un Goya Los rojos iraníes metiendo dinero para promocionar a los fachas españoles ZEN

lunes, 4 de febrero de 2019, 08:17 h (CET) Hermanos: allá por principios de los años 80, en plena Movida Madrileña, Almodovar y Mcnamara cantaban una canción que se llamaba Gran Ganga y en la que anunciaban que ellos eran “de Teherán”. En esta canción el cantante y el director de cine manchego ya hacían una premonición de los que a finales de la segunda década del Siglo XXI íbamos a ver en España: El lejano Irán influyendo en la política española de forma seria.

Primero el régimen de los clérigos ayatolas financiando a PODEMOS. Traducido al español: curas moros metiendo dinero y pagando a jóvenes comunistas para que montaran una bien gorda en la política española bipartidista. Y, por otro lado, la oposición iraní socialista en el exilio, pagando a VOX sus campañas electorales. Más traducción al cristiano: los rojos iraníes metiendo dinero para promocionar a los fachas españoles.

Almodovar tiene el guion de una comedia, de las que hacía antes, que le podría suponer unos cuantos Goyas y hasta un Oscar a la mejor película de influencia extranjera. Españoles (y españolas) al borde de un ataque de nervios, podría ser el título.

Y, es que, en Andalucía casi han conseguido el 30% de los votos financiados por capital iraní. Un tercio de la población andaluza ha votado en clave iraní sin saberlo. Por lo tanto, igual estamos ante la recuperación de Al-Andalus por los chiítas persas a través de las instituciones. Consiguiendo sutilmente la Junta de Andalucía y los ayuntamietos del sur de España (menos Gibraltar, que ahí no se meten) para el Califato. Menudo guion para cuando Almodovar era divertido. Salam Aleikum.

