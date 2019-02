Valverde: "Messi está bien, esperemos que se pueda recuperar" El capitán culé lideró la reacción azulgrana Redacción Siglo XXI

domingo, 3 de febrero de 2019, 08:42 h (CET) El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró tranquilo por una posible lesión de Messi, que debería ser poca cosa pero que tendrá que esperar su evolución y pruebas para saber si podrá estar en Copa contra el Real Madrid, después de otro partido de protagonismo del '10', en el 2-2 contra el Valencia.



"Él está bien. Vamos a ver, tenemos que esperar a que le realicen las pruebas. Esperamos que se pueda recuperar igual que los demás. No le achaco a eso el tema de haber podido ir un poco más arriba al final", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo de la jornada 22 de LaLiga Santander en el Camp Nou.



Valverde no dio pistas pero demostró estar aún sin información, aunque sin necesitar del cambio, confió en que el argentino no tenga nada grave. "Me gustaría ser muy claro y decir que tiene algo pero no sé exactamente qué tiene. Una pequeña molestia como tendrán otros, pero vamos a esperar. No tengo ni idea pero imaginamos que no será muy mal", afirmó.



"Si me pide el cambio lo hubiese cambiado, pero si no me pide el cambio, en el tramo más decisivo, ha metido dos goles, no tengo mucha costumbre de hacerlo", añadió, con todas las preguntas señalando a la posible ausencia de Messi en la ida de semifinales de Copa ante el Real Madrid el próximo miércoles.



El capitán culé lideró la reacción azulgrana cuando se vieron 0-2 abajo, con un doblete. Sin embargo, en el tramo final fue atendido en la banda y después no volvió a lanzar ninguna carrera. "Los partidos son todos diferentes, ya veremos. Si Messi está bien jugará y si no, jugará otro", afirmó, sobre la contundente victoria liguera en la ida del Clásico, 5-1 sin el argentino.

Para la Copa, Valverde no adelantó tampoco el alta de Dembélé. "No lo sé si para el miércoles o para el partido del domingo", apuntó, antes de referirse al empate sufrido ante el Valencia. "Cuando no ganas siempre tienes ese punto de que te has dejado algo, cuando aspiras a ganar todos los partidos. También el Valencia puede pensar que se le ha escapado un partido que tenía 0-2. Sabemos que esto es largo y a veces se puede remontar y otras no", dijo.



Además, el técnico culé no ve descubierta su banda izquierda cuando, como este sábado, no entra Jordi Alba de inicio. "Tenemos varias posibilidades. Alba está en un gran momento y es difícil suplirle", zanjó.



