El Barça asalta El Pireo y cree en el 'Top 4'

viernes, 1 de febrero de 2019, 09:35 h (CET) El Barça Lassa ha ganado este jueves al Olympiacos (55-76) en el Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo, en un partido eléctrico que tuvo unos dos primeros parciales equidistantes y una segunda parte con los visitantes tomando las riendas para acabar brillando, hacerse con el 'average' a su favor y creer en el 'Top 4'.



Así, los culés se tomaron la revancha de la primera vuelta en el Palau Blaugrana (60-69) siendo los más cuerdos en un partido loco que tuvo de todo. Hubo un primer cuarto de 6-27 para el cuadro catalán; el segundo, con 22-11, para los griegos, y una segunda parte en la que los visitantes fueron a más para acabar hundiendo a su rival.



Los de Svetislav Pesic, que logró su primera victoria contra un equipo entrenado por David Blatt, ahora son quintos en la tabla por encima de los del Pireo, igualados ambos con un balance de 12-9. Con Chris Singleton (18 puntos) liderando junto al mejor blaugrana Kevin Pangos (9 puntos y 8 asistencias), se dispararon a los 21 puntos finales, pero la máxima fue de +23.



Ya el primer cuarto terminó con ese 6-27 y +21 para los blaugranas, que no obstante en el segundo cuarto tuvieron un regreso a la realidad con un parcial de apertura de 15-0. Con Olympiacos, que nunca llegó a dominar el marcador, solo a 6 puntos parecía que las tornas cambiarían; pero este Barça cree en sí mismo y supo sufrir, para acabar machacando.



Quedó en cierta agonía esa recuperación de un Olympiacos que tras el descanso permitió a su rival crecerse de nuevo. Si en el segundo cuarto el Barça no veía aro y estaba nervioso, el descanso vino bien para recuperar la confianza, la mejor defensa y un acierto ofensivo que, combinado, acabó con la esta vez casi nula resistencia helena.



Ni el partidazo de Nikola Milutinov, el 'héroe' del Palau, con 13 puntos, 8 rebotes o 3 asistencias para un 29 de valoración, sirvió para nada. Olympiacos deberá luchar para estar en el 'Top 4', igual que un Barça que ahora está por encima y que todavía depende de Anadolu Efes, pero que coge confianza tras haber caído frente a Maccabi y CSKA.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 55 - BARÇA LASSA, 76.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Spanoulis (7), Williams-Goss (9), Timma (1), Printezis (6) y Milutinov (13) --quinteto inicial--; Toupane (4), Strelnieks (13), Vezenkov (-), Papanikolaou (-), Mantzaris (-), Bogris (2), Leday (-).



BARÇA LASSA: Pangos (9), Blazic (8), Claver (3), Singleton (19) y Tomic (10) --quinteto inicial--; Seraphin (8), Hanga (11), Heurtel (7), Oriola (2), Kuric (-).



--PARCIALES: 6-27, 22-11, 15-17 y 12-21.

--ÁRBITROS: Ryzhyk (UCR), Jovcic (SER) y Hordov (CRO). Sin eliminados.

