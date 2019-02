Benzema lleva al Madrid a semifinales cinco años después Los blancos vencen sin problemas en Montilivi con un doblete del francés Redacción Siglo XXI

viernes, 1 de febrero de 2019, 09:32 h (CET) El Real Madrid consumó su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey gracias a otra soberbia actuación de Karim Benzema, autor de un doblete en Montilivi (1-3), reivindicando su gran momento y sus atributos goleadores en un año especialmente delicado para los merengues, que vuelven a la ronda previa a la final cinco años después.

La última 'semi' de los blancos fue en 2014, ante el Atleti, y previo a la final que ganaron al Barça en Mestalla. Lejos, muy lejos, queda aquel recuerdo para los merengues, cuya gloria europea nunca tuvo tanto imán como con la competición monárquica. Muestra de ello es que los cuatro últimos entorchados fueron a las vitrinas culés.



Los de Solari, ayudados por el 4-2 del Bernabéu, comenzaron amenazados con un tiro de Granell al larguero. La dulce zurda del catalán sobreavisó al Real Madrid antes de recibir un nuevo susto. Benzema cogió la batuta y comenzó a dirigir la orquesta. El francés prontó replicó con un disparo que salió rozando el palo largo y Vinicius se convirtió en su mejor socio.



Por ahí nacieron las mejores ocasiones del campeón de Europa hasta que en el minuto 27 logró encontrar el centro de la diana. Benzema hizo la pared con Carvajal y marcó con un zurdazo al que no pudo llegar Iraizoz. Un gol muy parecido al que logró en Cornellà el pasado domingo. El quinto en dos partidos y el decimosexto de esta temporada.



El gol de Benzema anuló cualquier posibilidad de reacción rojiblanca. Los de Eusebio hubieran necesitado un 'milagro' desde bien pronto y mucho más después de que Stuani golpease al aire en un centro exquisito del 'Choco' Lozano. Keylor Navas, que volvió tras lesión, metió la punta de los dedos para evitar cualquier problema.



Para colmo de los catalanes, el cuadro de Solari encontró el segundo a dos minutos del descanso. El protagonista volvió a ser el mismo. Benzema, esta vez con la pierna derecha, desplegó su abanico de recursos para 'matar' al Girona y refrendar que puede darle al Madrid los goles que tanto le reclama la afición. Además de la importancia de no haber decidido operarse de la mano hasta el próximo verano.



Benzema no sólo asiste o hace jugar a los demás. Este jueves, como últimamente, sonríe en un Madrid que se agarra a su eficacia como agua de mayo. Para entonces querrán llegar con opciones de todo y la primera es esta Copa que la están afrontando con mucho hambre. La segunda parte, pese al elevado marcador global, también lo evidenció.



PORRO RECORTA DISTANCIAS

El local Pedro Porro, adelantado unos metros en su posición habitual, recortó distancias en un mano a mano, pero Llorente devolvió la ventaja a los blancos con un lanzamiento seco al borde del área. Un golazo que zanjó cualquier debate y que supuso la cuarta victoria consecutiva del conjunto blanco. Apenas hubo tiempo para más. Para que Isco siguiese 'castigado' y para que Asensio regresase al verde tras el Mundial de Clubes.



El Real Madrid cerró así su eliminatoria, sin problemas, y con gran autoridad (7-3, en el global) antes de afrontar la penúltima ronda. En ella podría tocar el FC Barcelona en un 'Clásico' que se convertiría en toda una final adelantada para el torneo del 'K.O'.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA, 1 - REAL MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

GIRONA: Iraizoz; Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Muniesa (Juanpe, min.46), Raúl Carnero; Granell, Douglas Luiz, Paik (Álex Pachón, min.68); 'Choco' Lozano y Stuani (Valery, min.59).



REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Nacho, min.63), Marcelo; Kroos, Ceballos, Llorente; Lucas Vázquez; Benzema (Asensio, min.59) y Vinicius (Bale, min.67).



--GOLES:

0 - 1, min.27, Benzema.

0 - 2, min.43, Benzema.

1 - 2, min.71, Pedro Porro.

1 - 3, min.76, Llorente.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Stuani (min.49) y Lozano (min.72) en el Girona. Y a Carvajal (min.65) en el Real Madrid.



--ESTADIO: Montilivi. 14.158 espectadores.

