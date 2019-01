El Betis remonta en el camino a 'su' final de Copa

El Real Betis remontó (3-1) al Espanyol en la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey, celebrada este miércoles en el Benito Villamarín, estadio confirmado hace dos días como escenario de una final por la que mantiene su camino el anfitrión, a pesar de jugar con fuego durante una hora y sacar el billete en la prórroga.



El cuadro de Quique Setién estará en el sorteo de semifinales de este viernes tras un sufrido pase. Leo Baptistao puso por delante a los catalanes a la media hora y el Betis no reaccionó hasta el tramo final. Los cambios y entrada de Joaquín y Sergio Léon, el empuje de la grada, y el desgaste 'perico' mantuvieron en liza a los béticos. Lo Celso inició la reacción local (1-1), que no pudo evitar una prórroga que fue verdiblanca con uno más por la expulsión de Marc Roca y los goles de Sergio León y Mandi.



La intensidad del partido de ida, vibrante en ritmo y ocasiones, dio paso a un capítulo decisivo más comedido. En lo pausado se excedió un Betis lento y sin presencia en el campo contrario, dueño de una posesión estéril. De hecho el partido no tenía dueño y, por las características de ambos equipos, eso quería decir que el Espanyol ganaba el asalto a los puntos.



Después de encajar cuatro goles ante el Real Madrid, el cuadro 'perico' priorizó no cometer errores, cerrar bien las bandas con Rosales y Javi López y tener bien atados a los cerebros béticos Canales y Lo Celso. A partir de ahí llegaron los balones largos, las llegadas al área rival y una ocasión de oro de Baptistao, que remató al larguero a un metro de la línea de gol.



El balón parado daba sus frutos en los visitantes, con ese córner que metió en juego Borja Iglesias y que no aprovechó su compañero. El ex del Betis, entre otros, se desquitó haciendo el 0-1 a la media hora peinando una falta de Víctor Sánchez. A los puntos y en el marcador, el Espanyol confirmó su mejor disposición, mientras el Betis apenas logró acercarse a la meta rival.



Ni una ocasión digna de mención dejó el equipo de Setién, de nuevo el recién llegado Lainez, a sus 18 años, el único vertical, obligación sin duda para un Betis exigido en al menos dos goles para avanzar a semifinales. El despertar verdiblanco no llegó hasta pasada la hora de encuentro, coincidiendo con el salto al césped de Joaquín y Sergio León, aunque antes la tuvo el Espanyol.



REACCIONA EL BETIS A TIEMPO

Joel tuvo que lucirse en un remate de cabeza de Borja Iglesias. En medio del sufrimiento local, Setién movió banquillo y Sergio tuvo la primera ocasión bética, un remate al bulto que se encontró con Roberto. Joaquín también tuvo la suya en un cabezazo y el Villamarín puso el resto para que el Betis terminara de achuchar al rival. Los de Rubi aguantaron el tipo hasta el pasillo de Lo Celso.



El argentino había ejercicio de asistente pero con Joaquín sobre el césped pudo hacer de estilete, con 15 minutos por delante. El cuadro catalán se quedó sin oxígeno para seguir en ese labor de cortar la creación local. Canales entró también más en juego y, sin gasolina, el Espanyol se convirtió en espectador de lo que quisiera deparar el destino, a ser posible en la prórroga.



Por no atacar en la última posesión, el equipo 'perico' se lió en defensa y Roca terminó expulsado. Así el tiempo extra fue local, volcado hasta encontrar pronto los goles de la sentencia. Sergio León se cocinó el 2-1, reclamando el protagonismo que no tiene con Setién, y Mandi sentenció. El Betis sigue vivo en la Copa, de vuelta a 'semis' desde 2005, que se decidirá en su casa el 25 de mayo, mientras el Espanyol se centra ya en su delicada situación liguera.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 3 - RCD ESPANYOL, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Joel; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Carvalho (Joaquín, min.56), Canales, Guardado (Javi García, min.103); Lo Celso, Lainez (Sergio León, min.61) y Loren.



RCD ESPANYOL: Roberto; Rosales, Lluís, Hermoso, Javi López; Víctor Sánchez, Marc Roca, Melendo (Granero, min.68); Leo Baptistao (Darder, min.95), Borja Iglesias y Piatti (Sergio García, min.82).



--GOLES:

0 - 1, min.33, Leo Baptistao.

1 - 1, min.76, Lo Celso.

2 - 1, min.96, Sergio León.

3 - 1, min.99, Mandi.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Lainez (min.36), Lo Celso (min.51), Mandi (min.72), Canales (min.91), Sergio León (min.95) y Francis (min.116) por parte del Betis. Y a Hermoso (min.13), Roca (min.58), Rosales (min.85), Granero (min.87) y Sergio García (min.92) en el Espanyol. Expulsó a Roca por segunda amarilla (min.94).



--ESTADIO: Estadio Benito Villamarín.