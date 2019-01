El Barça aplasta al Sevilla en otra remontada copera Los blaugranas igualaron la eliminatoria en apenas 32 minutos Redacción Siglo XXI

jueves, 31 de enero de 2019, 08:47 h (CET) El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Sevilla FC (6-1) en el Camp Nou para remontar con creces el 2-0 adverso de la ida en el Sánchez-Pizjuán y regalarse, además de una exhibición con pocos minutos de cierto suspense, el billete para las semifinales de la Copa del Rey cuya corona defiende, ante un rival con muy poca pegada.



Con el 'once' de gala recibió el Barça a su oponente y con una gran versión fue labrando una goleada que acabó con 'set, partido y remontada'. No faltó a la cita con el gol ante el equipo hispalense Leo Messi, cerrando un abultado marcador que hasta el minuto 89 era un peligroso 4-1.



Ese marcador dejaba al Sevilla a un gol de darle la vuelta a la remontada adversa. Pero el Barça, que bajó los brazos unos minutos, puso el modo apisonadora para lograr dos goles más que finiquitaron cualquier milagro sevillista. Empezó todo con un penalti sobre el '10' y éste puso el 6-1 final, tras el llamamiento que hizo a la afición para que ayudaran a remontar.



Los blaugranas igualaron la eliminatoria en apenas 32 minutos, con los goles de Philippe Coutinho de penalti y de Ivan Rakitic metiendo la puntera a un pase entre línea y diagonal de Arthur Melo. Con muchas más ocasiones que el Sevilla y un dominio abrumador, el Barça pudo aumentar más la diferencia pero se llegó al descanso con 'tablas' en el global.

Pero en una salida en tromba de segundo tiempo, el Barça logró poner un claro 4-0 en el marcador. Primero Coutinho, firmando de cabeza un doblete en su mejor partido de los más recientes, muy flojos, y después Sergi Roberto, aprovechando una suave y precisa asistencia de Messi en una jugada que empezó el de Reus, pusieron muy 'blaugrana' una de las semifinales.



El Barça dio el partido por sentenciado antes de tiempo. Por mérito de un Sevilla cada vez más ofensivo, haciéndose además con un balón que poco había tenido hasta entonces, empezó a tener oportunidades. No tan claras como la doble de la primera parte, penalti fallado incluido, pero en su primer tiro a puerta tras la reanudación Arana firmó un gol de bella factura.



Como si su disparo un minuto antes fuera una simple práctica, marchándose practicado antes, Arana volvió a probarlo y con acierto. Cillessen erró un pase en la salida, la acción cambió de lado y acabó con el trallazo del brasileño, imparable pese a que la tocó el guardameta culé.



En la primera parte, con 1-0 en el marcador, el holandés salvó al Barça en dos ocasiones seguidas. Primero, evitando con una gran mano lo que hubiera sido un golazo de espuela de André Silva, tras una jugada en la que Quincy Promes dejó sentado a Jordi Alba. Después, deteniendo un penalti a Ever Banega, cometido por Piqué sobre Roque Mesa.



Más allá del gol del honor visitante, esto fue lo poco que propuso el equipo de Pablo Machín. El técnico, en la previa, aseguró que no saldría a meterse atrás, pero el Barça les obligó y poco hizo para cambiarlo. Dejó fluir el partido, con el 4-1 vio cerca el sacar provecho pero, entonces sí con su equipo volcado arriba, los blaugranas les mataron.



Pese a la goleada, Soriano evitó a los suyos salir más sonrojados del Camp Nou. Sacó un gol a Leo Messi, asistido por Luis Suárez, y suspiró cuando algunas faltas directas del argentino se fueron fuera por poco, como una vaselina de Sergi Roberto antes del 5-1 o un tiro cruzado de Luis Suárez.



Este partido tuvo de todo, fue loco en lo positivo, muy de una Copa del Rey que de momento tiene en semifinales a Valencia CF, Real Betis y FC Barcelona, y que espera a Real Madrid o Girona FC. Al Sevilla, que se veía quitando la corona a los de Ernesto Valverde, se le hizo largo y pesado el encuentro en el Camp Nou y no podrá luchar por el título en casa de su gran rival.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 6 - SEVILLA FC, 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, min.76), Arthur (Aleñá, min.90); Messi, Suárez y Coutinho (Semedo, min.81).



SEVILLA FC: Soriano; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Banega (Ben Yedder, min.77), Amadou, Roque Mesa (Vázquez, min.77), Arana (Gil, min.84); Sarabia y André Silva.



--GOLES.

1-0, min. 13, Coutinho (p).

2-0, min. 32, Rakitic.

3-0, min. 53, Coutinho.

4-0, min. 54, Sergi Roberto.

4-1, min. 68, Arana.

5-1, min. 89, Luis Suárez.

6-1, min. 92, Messi.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Luis Suárez (min. 30) en el FC Barcelona y a Roque Mesa (min. 30), Carriço (min. 34), Sergi Gómez (min. 72) en el Sevilla FC.



--ESTADIO: Camp Nou, 58.050 espectadores.

