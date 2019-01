El Betis quiere ganar al Espanyol en el ensayo de 'su' final

El Real Betis recibe este miércoles al RCD Espanyol --19.30 horas/beIN LaLiga-- en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, tras firmar un empate (1-1) en la ida que deja todo abierto y con la intención de los béticos de ensayar una posible final, que se jugará en su feudo.



Tan claro tiene el Betis que quiere ganar para poder jugar un penúltimo partido en el Benito Villamarín, ya que de pasar a la final la jugarían en casa, como el RCD Espanyol que tiene opciones de hacer realidad la ilusión de volver a una semifinal copera.



La ida fue un partido de ida y vuelta, con ocasiones claras de gol para ambos equipos, aunque un duelo loco en el que pudo pasar de todo. Primero, el Espanyol se adelantó y pudo hacer mayor su dominio, pero no fue así.



El Betis empató y se creció, rozó la remontada incluso, pero con el empate empezó a recular a medida que el Espanyol, dormido algunos minutos ante su afición, despertó y se fue arriba. Llegaron tarde, y pese a que el Betis pidió la hora, los 'pericos' no vieron más veces puerta y se confirmaron, resignados, al empate.



Unas tablas que dejan ahora al Real Betis como ligero favorito. Desde el pitido inicial, los béticos serían semifinalistas. El Espanyol, liderado una vez más salvo sorpresa por el 'Panda' Borja Iglesias en ataque, buscando volver a marcar al Betis.



El goleador bético en la ida fue Tonny Sanabria, que no podrá estar en este encuentro. Si era 'transferible' en la ida, ahora ya es jugador del Génova italiano, en calidad de cedido, hasta junio de 2020.



No obstante, el Real Betis se ha hecho rápido con la cesión hasta final de temporada del delantero internacional español Jesé Rodríguez, procedente del Paris Saint-Germain. Eso sí, su presencia para la Copa todavía está pendiente de revisiones y de tener el transfer a tiempo. Quién no estará seguro es el lesionado Tello.



En el RCD Espanyol la principal novedad en la lista de convocados es el regreso del joven lateral Adrià Pedrosa, mientras que Dídac Vilà se ha quedado fuera. El central del filial Lluís, tras su gran partido en el RCDE Stadium, podría seguir siendo titular junto a Mario Hermoso. Wu Lei, la estrella china recién llegada, está lesionado y sin saberse su tiempo de baja.



Los 'pericos', que están a solo tres puntos del descenso en LaLiga Santander, tienen en esta Copa del Rey una posible válvula de escape. Una manera de ganar tiempo para recuperar posiciones en LaLiga, la misma en la que fueron segundos en su tramo inicial. La Copa es otra cosa, y el Espanyol pretende aguar la 'pre final' bética.



FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL BETIS: Joel; Mandi, Feddal, Bartra; Barragán, Canales, Carvalho, Guardado, Francis; Lo Celso y Loren.



RCD ESPANYOL: Roberto; Rosales, Lluís, Hermoso, Pedrosa; Marc Roca, Melendo, Darder; Sergio García, Borja Iglesias y Piatti.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Estadio Benito Villamarín.

--HORA: 19.30 horas/beIN LaLiga.